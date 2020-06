Izzo e Bonaccorti vs Morali / “Mostri solo cu*o”, lei: “in rete foto di Enrica nuda”

Pubblicità

Elena Morali a Live Non è la D’Urso contro le Sfere, ovvero Simona Izzo ed Enrica Bonaccorti. Il tema della discussione è: chi può definirsi artista? Elena Morali parte con il freno a mano, ma Simona Izzo ci tiene a fare alcune precisazioni e i toni si accendono immediatamente. “Io facevo già televisione prima di conoscere mio marito”, le parole della regista dopo la lite della scorsa puntata. “Quando l’ho sposato non era ancora famoso. Un artista può aiutare emotivamente una persona, non può di certo imporla”. “Io sono intelligente a venir qua ed essere pagata per parlare dei miei fidanzati”, la interrompe Elena Morali. “Io sono una libera professionista che grazie al web guadagna e anche tanto”. Simona Izzo ed Enrica Bonaccorti non ci stanno e rincarano la dose: “Siamo digitali più di te“. La regista è un fiume in piena e attacca senza mezzi termini Elena Morali, accusandola di essere solo un’esibizionista: “Io almeno non vivo fotografandomi le natiche tutto il giorno”.

Live, scintille tra la Elena Morali, Simona Izzo ed Enrica Bonaccorti

La discussione si fa rovente, Elena Morali respinge le accuse di Simona Izzo ed Enrica Bonaccorti e a quest’ultima sembra aver qualcosa da dire: “Io non ho mai fatto topless né calendari“. I decibel si alzano nel confronto con Enrica Bonaccorti, infastidita dal fatto che la Morali avrebbe condiviso sui social sue vecchie foto sexy. “Scriva al mio avvocato!”, dice Elena. Che si giustifica affermando di aver reperito le foto della Bonaccorti semplicemente digitando il suo nome su Google.

