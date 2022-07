J-Ax, dolce dedica al fratello Grido al matrimonio/ “Mi salvò da un bullo, ho imparato che..”

J-AX, il fratello Grido si è sposato con Jill Nizzotti, dedica dolcissima: “Una volta mi salvò da un bullo”

Ironica, felice e commossa. La dedica che J-Ax ha rivolto al fratello Grido nel giorno del suo matrimonio ha fatto breccia nel cuore dei fan. L’ex componente dei Gemelli Diversi si è sposato nelle scorse settimane con la modella Jill Nizzotti, che conosceva ormai dal 2013. In occasione del discorso preparato per il fratello, J-Ax ha rivelato alcuni aneddoti del passato e tanti momenti vissuti assieme.

“Tutti i bambini avevano queste barchette telecomandate che andavano fortissimo (…). Io, per non sentirmi escluso, avevo legato una tavola di legno a una corda e con due barattoli, un po’ di vernice e la fantasia, mi ero costruito la mia barchetta”, il racconto di J-Ax. “Uno dei ragazzi si mise a deridermi (…). Mi ritrovai immerso in una pozza di imbarazzo (…). Tutto a un tratto (…) arrivò il mio fratellino di 7 anni che, correndo come un cucciolo di orso sui sassi roventi, brandendo il bastone di un ombrellone da spiaggia e ringhiando ‘Lascia stare mio fratello’, tirò in testa il bastone al bullo”, ricorda divertito J-AX, che ha poi ammesso di aver imparato tantissimo dal fratello Luca, nel corso della sua esistenza.

J-AX: “Mio fratello Grido è di un’intelligenza spaventosa”

“E’ una persona di un’intelligenza spaventosa, tanto che molte volte i nostri ruoli si sono invertiti. Perché mio fratello, pur essendo il più piccolo, mi ha insegnato tante cose”, ha sottolineato fiero e orgoglioso J-Ax. Nel discorso al matrimonio, il rapper ha anche dato la sua ‘benedizione’ alla coppia “perché sono certo che Grido sia pazzo di lei fin dal primo momento in cui si sono visti“. J-Ax, quindi, ha rivelato di aver sempre creduto nella storia d’amore tra Jill e Grido, affermando di aver sempre saputo che un giorno si sarebbe trovato di fronte a loro, pronunciando queste parole.

