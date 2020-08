J-Ax e Fabri Fibra insieme per la prima volta/ Djomb Remix, nuova versione della hit

Fabri Fibra e J-Ax insieme per la prima volta. I due rapper italiani si sono infatti uniti per un’inedita collaborazione internazionale. Da lunedì 10 agosto sarà disponibile in digitale “Djomb Remix”. Si tratta di una versione inedita della hit di Bosh, rapper francese del momento, che sta dominando le classifiche digitali. Ma cosa c’è dunque di nuovo in questa versione ‘italiana’? I due rapper hanno aggiunto al pezzo di Bosh barre scritte di proprio pugno, così come il ritornello è stato scritto a quattro mani. Il tutto dunque si mescola al flow e ai versi oltre che alla musica del rapper francese. Una versione dunque unica nel suo genere che, inoltre, unisce due star del rap italiano mai viste insieme prima d’ora: Fabri Fibra e J-Ax.

Fabri Fibra e J-Ax insieme per il successo di Bosh

Fabri Fibra e J-Ax hanno annunciato l’arrivo del brano e, dunque, della loro collaborazione con un post pubblicato su Instagram. “À bientôt… 10.08.2020 #djombrmx” ha scritto infatti J-Ax acconto alla foto che lo immortala proprio con Fibra. Il brano, dunque, si preannuncia una grande sorpresa. D’altronde “Djomb – Bien ou quoi” di Bosh in Francia ha già conquistato il Platino in Francia ed è prima in classifica da ben 4 settimane consecutive della Top 200 Francia. Non è tutto perché il brano conta oltre 45 milioni di stream su Spotify e di visualizzazioni per il video ufficiale su YouTube, per non parlare del grande successo ottenuto su TikTok, che conta oltre 200 mila video condivisi. Insomma, un vero successo sia musicale che social.

Visualizza questo post su Instagram À bientôt… 10.08.2020 #djombrmx @fabri_fibra @bosh_officiel Un post condiviso da J-Ax (@j.axofficial) in data: 3 Ago 2020 alle ore 3:59 PDT





