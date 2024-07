J-Ax, chi é: carriera, moglie, figlio e perchè si chiama così/ La reunion con gli Articolo 31 e ultimo album

Un giovanissimo Alessandro Aleotti cantava Nato per rappare, ed effettivamente è stata quella ed è ancora oggi la sua strada. Vero nome di J-Ax che alternando la carriera da solista al sodalizio con gli Articolo 31, risulta tra i volti più iconici della musica italiana; capace di allontanarsi anche dalla sua natura rap per abbracciare numerosi generi e stili sempre più diversificati.

Ma cosa sappiamo sulla vita privata di J-Ax? Ormai da quasi vent’anni è legato a sua moglie Elaina Coker con il matrimonio celebrato nel 2007. Una unione che non poteva che essere impreziosita dalla nascita di un figlio, Nicolas, a febbraio del 2017. La moglie del rapper non appartiene al mondo della musica ma pare abbia dei trascorsi da modella negli Stati Uniti d’America.

J-Ax, dalla reunion con gli Articolo 31 all’hype per l’ultimo album ‘Protomaranza’

Tra le curiosità più digitate in riferimento a J-Ax, spicca l’origine del suo nome: lo pseudonimo del rapper è frutto di due abbreviazioni. La “J” sta per Joker, ovvero il suo “cattivo” preferito. “Ax” si riferisce invece al diminutivo del suo vero nome e quindi Alex: questa l’origine del nome di J-Ax.

Tornando all’attualità, il nome di J-Ax torna ad essere associato alla band con la quale ha esordito e scritto le prime pagine di storia della musica: gli Articolo 31. Un percorso iniziato nel 1990 e scandito da una lunga pausa arrivata nel 2007, poi la recente reunion nel 2018. Da allora il trio è tornato a sfornare nuove hit che in breve tempo hanno conquistato appassionati e addetti ai lavori. Lo dimostra l’hype per l’ultimo album in studio rilasciato lo scorso 10 maggio: “Protomaranza”, lanciato dal singolo Peyote.

