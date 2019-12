J-Ax e Il Cile/ “Squadra che vince non si cambia”: frecciatina a Fedez?

J-Ax e Il Cile sono di nuovo insieme per un nuovo singolo che uscirà presto nel nuovo album del cantautore toscano, intitolato Re Ale. Come Ax ha scritto nel suo post su Instagram: “Squadra che vince non si cambia”, i due hanno già lavorato insieme e prodotto la canzone Maria Salvador, una delle hit più ascoltate in radio nel 2015. Dall’annuncio non trapela dettaglio, nè il titolo della prossima canzone scritta dal rapper milanese e Lorenzo Cilembrini. La foto condivisa da Alessandro Aleotti è stata scattata subito dopo la registrazione del pezzo e i due appaiono più affiatati che mai. Nel commento, Ax ha voluto spendere belle parole sul suo collega: “Lorenzo è un genio, insieme abbiamo fatto grandi cose”. Insomma, se con alcuni suoi colleghi e amici J-Ax ha dovuto tagliare completamente i ponti ritrovandosi da squadra a singolo, con altri invece rimane un ottimo rapporto anche a distanza di tempo.

“Squadra che vince non si cambia”: J-Ax lancia una frecciatina a Fedez?

La lite fra Fedez e J-Ax è stato forse uno degli argomenti più in voga dell’ultimo anno. I due rapper erano molto legati, sia sul piano personale che sul piano lavorativo, ma tutto poi sembra essere caduto nel dimenticatoio. Dopo il mega concerto al San Siro, andato subito sold out, si è diffusa la notizia della litigata, confermata poi dai diretti interessati. Nel frattempo è iniziata la guerra a suon di provocazioni e frecciatine sui social. Ora Fedez ha raccontato qualche dettaglio in più della rottura con J-Ax, spiegando che l’inizio della fine è risalente proprio al periodo in cui preparavano il concerto a San Siro ma senza svelare troppe informazioni a riguardo. J-Ax, che ha collaborato con Il Cile per un nuovo singolo che sarà nell’album Re Ale di Lorenzo Cilembrini, ha espresso la sua gioia di lavorare di nuovo con lui con una frase che potrebbe lasciare intendere diverse cose: “Squadra che vince non si cambia”. Si tratta di una frecciatina verso coloro con cui non ha potuto più fare squadra? Non si sa ma quel che è certo per ora è che il sereno tra Fedez e J-Ax non tornerà così presto.





