J-Ax: “Nuovi brani con Fedez? Non è in programma ma non è precluso”/ “Cambiato per mio figlio? Per fortuna…”

J-Ax e la pace con Fedez

Compiere 50 anni è un traguardo importante per J-Ax che, nella lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, non ha parlato solo delle scelte e degli errori del passato, ma anche del rapporto ritrovato con Fedez con cui ha scalato le classifiche italiane fino alla rottura definitiva. Rottura che oggi è un ricordo. I due, infatti, dopo anni, si sono ritrovati e l’affetto e la stima che li hanno uniti sono tornati a galla. I fan che sognavano da tempo la pace tra i due ora sognano anche nuove collaborazioni insieme. In futuro, dunque, Ax e Fedez torneranno a duettare?

“Per ora non è in programma, ma non è precluso. Ognuno sta facendo le proprie cose, io sono felice del successo del mio podcast ‘Non aprite quella podcast’ che penso replicherò ma se prima la risposta era mai adesso è boh”, ha detto al Corriere.

J-Ax papà: “Ora sono più in ansia”

Papà di Nicolas, J-Ax che, da bambino ha vissuto il bullismo, di fronte alla presenza di haters con cui la nuova generazione social deve fare i conti, spiega di avere fiducia nell’educazione che ognuno dà ai propri figli. “La mia generazione non aveva i social, ma moriva di eroia, problema più grosso di Tiktok. Non ci sono caduto grazie all’educazione dei miei genitori, quindi meglio educare i figli e non dare la colpa al mondo esterno”, ammette al Corriere.

Ma la paternità ha davvero cambiato Alessandro Aleotti, vero nome di Ax? “Per fortuna penso di essere cambiato prima. Ora sono molto più in ansia. Ma quella te la tieni e basta” conclude.

