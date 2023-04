Jack Teixeira, arrestata talpa che ha rubato documenti Pentagono/ 21enne aviatore

E’ stata arrestata la talpa americana, autore della diffusione di documenti top secret del Pentagono negli scorsi giorni. Joe Biden, da Dublino, aveva spiegato ai media che: “È in corso un’indagine a tutto campo con la comunità dell’intelligence e il dipartimento di Giustizia e ci stiamo avvicinando al responsabile, e poco dopo il New York Times ha svelato l’identità dell’autore della fuga di notizie. Si tratta di Jack Teixeira, 21enne aviatore della 102esima Intelligence Wing della Guardia Nazionale del Massachusetts, promosso ‘Airman First Class’ nel luglio scorso, e che attraverso la piattaforma per appassionati di videogiochi denominata Discord, avrebbe pubblicato dei documenti top secret che poi hanno fatto il giro del mondo.

Il New York Times è riuscito a risalire all’identità del responsabile dei documenti rubati al Pentagono confrontando le foto dei leaks con quelle dello stesso Teixeira, e vedendo che alcuni dettagli combaciavano ha pubblicato la notizia. Dawn, mamma di Teixeira, ha confermato che il figlio è stato arruolato nel reparto di cui sopra, e che negli ultimi giorni aveva lavorato di notte alla base di Cape Cod, cambiando anche numero di telefono.

DOCUMENTI RUBATI AL PENTAGONO, TALPA ARRESTATA: CNN TRASMETTE ARRESTO IN DIRETTA

L’FBI ha perquisito l’abitazione del ragazzo e nella serata (di notte in Italia), il 21enne è stato arrestato con la CNN che ha trasmesso le immagini di fatto in tempo reale: si vede, come da foto qui sopra, un giovane in pantaloncini corti e t-shirt verde militare che viene portato via dalle forze dell’ordine dalla sua casa nel Massachusetts, dopo essere avanzato lentamente all’indietro con le mani sulla nuca.

Il Pentagono ha definito la diffusione di materiale top secret da parte della talpa, “un atto criminale deliberato”, mentre Biden si è detto “preoccupato”. Resta comunque da capire come il 21enne abbia potuto avere acceso diretto a tali documenti classificati, ma secondo quanto scrive il NYT, spesso e volentieri i funzionari governativi con nullaosta di sicurezza li ricevono tramite email giornaliere che poi vengono automaticamente inoltrate ad altre persone.

