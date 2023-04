Jack Teixeira/ “Dossier top secret caricati su Discord, poi ripubblicati su YouTube”

Jack Teixeira è la talpa che ha diffuso dossier, mappe e fascicoli top secret sul popolarissimo server Discord. Ventuno anni, è un militare americano in servizio presso la divisione di intelligence della Air National Guard del Massachusetts, in un luogo dove i cellulari sono proibiti. Gli agenti dell’FBI lo hanno arrestato nel pomeriggio del 13 aprile 2023 e lo hanno identificato come leader di una piccola comunità online, Thug Shaker Central, che comprende circa venti o trenta giocatori, di cui molti sono minorenni.

Nella chat di Discord erano presenti non solo cittadini statunitensi bensì, come spesso accade, persone da tutto il mondo tra cui cittadini russi e ucraini. Il Washington Post è stato il primo a pubblicare una lunga intervista a un membro diciassettenne del server, il quale ha parlato esplicitamente di mappe e fascicoli top secret, in parte trascritti e in parte fotografati, messi a disposizione su Discord. Jack Teixeira era noto per essere stato il leader nonché uno dei membri più anziani e carismatici della chat, conosciuto con lo pseudonimo OG. I membri sapevano che lavorava di notte presso una base militare, dove vantava di poter avere accesso a dossier riservati e top secret. Fatti confermati anche da ulteriori interviste pubblicate dal New York Times e che hanno permesso di ricostruire la miccia che ha fatto esplodere questo scandalo.

Il ventunenne Jack Teixeira condivideva con i propri amici su Discord documenti e dossier top secret, relativi alla guerra in Ucraina e allo spionaggio di Washington nei confronti di Stati alleati e nemici. Dalle interviste ai membri del server si apprende che Teixeira reagiva con irritazione se qualcuno non prestava attenzione ai documenti condivisi per oltre sei mesi. Un’attività passata in sordina almeno fino a quando a inizio marzo uno dei membri non ha ripubblicato i documenti su YouTube, su altri server Discord e chat di Minecraft, sui social e perfino in una chat Telegram in Russia. Da qui, la diffusione in tutto il mondo e lo shock al Washington e al Pentagono, che ora dovranno affrontare la questione della sicurezza e dell’accesso ai documenti top secret.

Dalle interviste del Washington Post e del Times si comprende che la chat Discord era nata nel contesto della pandemia e riuniva appassionati di videogiochi, di armi e strategie belliche che tra di loro condividevano messaggi e meme religiosi, antisemiti e razzisti. I membri intervistati dal New York Times hanno parlato di Teixiera come di un “cristiano, contro la guerra, e voleva informare gli amici di ciò che accade”. Per il momento non sembra quindi configurarsi il quadro di un soggetto dedito alla spionaggio per motivi politici o ideologici.











