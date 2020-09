Jackie Stallone è morta, lutto per Sylvester Stallone/ “Mi mancherai mammina”

JACKIE STALLONE E’ MORTA, LUTTO PER SYLVESTER STALLONE

Sylvester Stallone in lutto per la morte della “cara mammina” che ha avuto accanto in tutti questi anni. Jackie Stallone è morta ieri, 21 settembre, all’età di 98 anni anche se non sono state rivelate le cause. A darne notizia è stato il noto sito di gossip TMZ seguito poi a ruota dal messaggio social del fratello minore dell’attore, Frank Stallone, che su Instagram ha scritto: “Era una donna eccezionale e fuori dal coro. Mi mancherai per sempre, mammina… La sua mente era nitidissima fino al giorno in cui è morta”. Al momento Sylvester Stallone rimane chiuso nel suo dolore anche se nelle prossime ore potrebbe essere proprio lui ad alzare il velo sulla morte della sua cara mamma Jackie Stallone, nota al grande pubblico americano come astrologa televisiva e come volto noto del programma ‘Gorgeous Ladies of Wrestling’, lo stesso che ha ispitato una famosa serie Netflix.

LA CARRIERA DI JACKIE STALLONE

Jacqueline Frances Labofish è nata il 29 novembre 1921, è scappata da casa a 15 anni per unirsi al circo e dopo aver lavorato come trapezista per due anni, ha accettato un lavoto come ragazza del coro a Broadway fino al matrimonio con il suo primo marito Frank Stallone Sr, parrucchiere e attore occasionale, nel 1945, con il quale è rimasta 12 anni e da cui ha avuto i figli Sylvester e Frank. Dal suo secondo matrimonio con Anthony Filiti è nata Toni d’Alto morta di cancro ai polmoni all’età di 48 anni nel 2012. Dal successo in tv a quello come scrittrice, la bella Jackie Stallone è nota come astrologa e sensitiva tv e ha avuto tempo e modo di sposarsi per la terza volta, nel 1998, con Stephen Devine nel 1998, suo vedovo adesso.



