Jacob Rothschild è morto: il banchiere aveva 87 anni/ Fu membro della Camera dei Lord

È morto a 87 anni lord Jacob Rothschild, finanziere e membro della nota famiglia di banchieri, nonché membro indipendente della Camera dei Lord britannica con il titolo di IV barone Rothschild, dal 1991 al 1998. Come ricorda l’Ansa, l’imprenditore era figlio di Victor, III barone Rothschild, e di una donna cristiana anglicana convertita all’ebraismo osservante per via del matrimonio. Jacob si formò all’università di Oxford e successivamente cominciò a lavorare come finanziere nella banca di famiglia, la NM Rothschild & Sons, a partire dal 1963. Nel 1980 creò la propria società, la J Rothschild Assurance Group, in coppia con sir Mark Weinberg nel 1980.

Nel corso della vita, Rothschild ottenne le massime onorificenze britanniche dai reali di casa Windsor. Inoltre uscì dal mondo della finanza per ricoprire incarichi pubblici come vicepresidente del gruppo televisivo Sky o presidente del comitato dei garanti della National Gallery, museo londinese. La famiglia lo ricorda come un uomo dedito alla filantropia: amava la cultura e il sapere in ogni suo ambito. Gli interessi dell’imprenditore hanno riguardato prevalentemente la finanza, spaziando però anche in altri settori come quello petrolifero, come ricorda l’Ansa.

Jacob Rothschild sarà sepolto secondo il rito ebraico

A dare notizia della morte di Jacob Rothschild sono stati i quattro figli in comunicato nel quale si legge: “Nostro padre Jacob è stata una figura eminente per tante persone… Come finanziere stimato, campione delle arti e della cultura, servitore devoto della cosa pubblica, sostenitore appassionato di attività di beneficenza in Israele e per la cultura ebraica, ambientalista entusiasta, amico, padre e nonno amatissimo”. La sepoltura del finanziere appartenente alla nota famiglia di banchieri avverrà in privato secondo il rito ebraico, come annunciato dai figli.











