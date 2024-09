Jacopo Neri, chi è il fidanzato di Clara Soccini, lei confessa: “Con il successo l’amore non è cambiato”

È tutto pronto per Suzuki Music Party, “Un piccolo Festival di Sanremo sul Nove” di Amadeus così com’è stato definito dallo stesso conduttore durante un’intervista. L’evento che si è svolto il 17 settembre 2024 è stato registrato e pronto per essere trasmesso questa sera, 22 settembre 2024, sul Nove appunto. Tanti saranno gli artisti che si esibiranno sul palco tra cui Clara Soccini, ex volto di Crazy J in Mare Fuori che dopo essersi fatta conoscere al Festival di Sanremo con il brano Diamanti Grezzi, hit dopo hit si sta imponendo nel panorama musicale italiano e non solo. Al di là della sua carriera, per quanto riguarda la sua vita privata chi è Jacopo Neri, il fidanzato di Clara Soccini?

Il fidanzato di Clara Soccini è Jacopo Neri. Coetaneo della cantante, classe 1999, ha dunque 25 anni. Su di lui si hanno poche informazioni si conosce solo il fatto che vive a Milano come l’artista ed i due stanno insieme dal 2022. Entrambi estremamente riservati spesso si lasciano andare a rivelazioni sulla loro vita sentimentale ma in una recente intervista rilasciata a Vanity Fair Clara Soccini ha confessato di essere innamorata del suo fidanzato e che l’amore non è cambiato con il tempo: “Sono fidanzata da tanto. Per me non è cambiato l’amore dopo Sanremo.”

Clara Soccini sul fidanzato Jacopo Neri: “L’ho conosciuto dopo una storia che mi ha cambiata molto”

Nonostante sia giovanissima, la giovane attrice e cantante in passato ha avuto un lunga relazione con un coetaneo che l’ha segnata nel profondo. Di quel brutto periodo ha parlato durante l’intervista a Vanity Fair rivelando come proprio in quel periodo ha conosciuto il suo attuale ragazzo ed il suo supporto è stato fondamentale: “Mi ha conosciuto in una fase in cui ero molto diversa da adesso, stavo attraversando un periodo molto difficile e mi è stato molto vicino anche in una situazione molto diversa da quella che vivo adesso.” Da allora Jacopo Neri, il fidanzato di Clara Soccini le è sempre stato accanto ed il loro amore procede a gonfie vele.