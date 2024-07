La cantante e attrice Clara Soccini non ama mettere in piazza la propria vita privata e sentimentale, ma quando si tratta di ripercorrere il suo passato non ci pensa due volte ad attribuire i giusti meriti al suo fidanzato Jacopo Neri. E’ stato infatti decisivo nel suo percorso musicale, oltre che un punto di riferimento nei momenti difficili. Prima di raggiungere il successo con la serie Mare Fuori e poi con la canzone Diamanti Grezzi, Clara ha vissuto fasi piuttosto delicate.

“Oggi sono innamorata e felicissima di Jacopo, l’ho conosciuto proprio mentre stavo sbocciando e mi sentivo felice”, ha detto la ragazza in una intervista a Radio Deejay. “Io sono una persona che ha avuto alcune storielle anche da giovanissima, tra serie e meno serie. Una mi ha segnata molto”, le parole di Clara. Con l’attuale fidanzato le cose stanno andando a gonfie vele e oggi la Soccini non potrebbe essere più felice.

Clara e la storia d’amore col fidanzato Jacopo Neri: “Mi ha incontrata in una fase dove ero diversa da ora”

“Mi ha conosciuto in una fase in cui ero molto diversa da adesso, stavo attraversando un periodo molto difficile e mi è stato molto vicino anche in una situazione molto diversa da quella che vivo adesso”, ha detto la cantante. Sempre a proposito del fidanzato, Clara gli ha riconosciuto grande importanza, Jacopo infatti l’ha sempre supportata e spronata ad affrontare le sfide della sua carriera in particolar modo Sanremo.

“Sicuramente le persone che amo e che mi amano mi sono state molto vicine e mi hanno dato molta carica, quindi sì, mi ha aiutato a essere la persona che sono adesso. Ringrazio molto lui, mio fratello e la mia famiglia”, le parole della cantante. Del fidanzato non si hanno moltissime informazioni, semplicemente perché Jacopo non fa parte del mondo dello spettacolo e si tiene ben alla larga dal gossip.