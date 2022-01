Jacqueline Savio, moglie Totò, chi è?/ I due crearono il sodalizio “San Francisco”

Jacqueline Savio è una celebre cantante e attrice francese, naturalizzata italiana. Nata nel 1934 oltralpe, è stata la moglie di Totò Savio, anch’egli cantante, e scomparso prematuramente nel 2004. Il vero nome di Jacqueline Savio è Jacqueline Schweitzer, ed ha debuttato giovanissima come cantante, per entrare poi nel 1966 nella band Jacqueline & i suoi Ragazzi. Quindi ha partecipato al Cantagiro come solista, e nel 1968 ha pubblicato il suo primo disco, il 45 giri “Ti vestivi d’amore/non si può leggere nel cuore” con lo psuedonimo di Jacky Savi.

Come molte altre sue colleghe sposate con cantanti, ha creato un duo con il marito Totò Savio, i San Francisco, con cui ha anche pubblicato l’album “Ma che avventura è”. Quando è venuto a mancare il compagno, Jacqueline Savio si è dedicata a portare avanti la memoria del compianto marito, pubblicando anche il libro “Cuore Matto”, incentrato proprio sulla carriera dell’artista napoletano scomparso a soli 49 anni. I due si conobbero in giovane età, mentre Gaetano Savio, il vero nome di Totò, era impegnato in un tour in Francia.

JACQUELINE SAVIO, MOGLIE TOTÒ: UN AMORE SUGGELLATO NELL’ARTE E NELLA MUSICA

Si piacquero subito, dopo di che nacque una storia d’amore, suggellata poi con il matrimonio. In seguito, come detto sopra, i due diedero vita ad un interessante sodalizio artistico che è andato avanti fino alla morte del musicista campano.

Durante il loro matrimonio Jacqueline Savio e Totò non hanno avuto figli, anche se Jacqueline non ha mai spiegato il motivo pubblicamente in quanto donna molto riservata e non amante dei riflettori. Lo si capisce anche dal fatto che i suoi canali social siano privati, e accessibili quindi a pochi intimi. Stando a quanto circola in rete si sa che la cantante ama passare il suo tempo libero al mare, ed inoltre, è nota la conoscenza di numerosi personaggi famosi nel corso della sua carriera, fra cui il grande Renato Zero e gli immensi Pooh.

