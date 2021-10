Jacques Charmelot, marito Lilli Gruber/ “Il nostro lavoro ci ha unito molto”

Jacques Charmelot è il marito di Lilli Gruber. I due giornalisti sono sposati dal 16 luglio 2000, quando sono convolati a nozze nel municipio di Montagna, a pochi chilometri da Egna, paese d’origine della famiglia Gruber. “Il nostro lavoro ci ha unito molto, siamo stati sempre solidali e mai in competizione”, ha detto la conduttrice di Otto e mezzo, ospite di Giovanni Floris a “Di Martedì” su La7. Nel suo ultimo libro “La Guerra dentro”, dedicato alla giornalista di guerra americana Martha Gellhorn (moglie di Ernest Hemingway) è presente anche un’intervista al marito Jaques: “Per 30 anni Jaques ha fatto il corrispondente di guerra ed è stato un giornalista di una grande agenzia di stampa internazionale, che è un lavoro dietro le quinte”.

Lilli Gruber, la malattia nel 2014/ "Un cedimento fisico, ho tirato troppo la corda"

Jaques Charmelot al fianco di Lilli Gruber da più di 20 anni

Nonostante siano stati spesso lontani per i rispettivi impegno di lavoro, Lilli Gruber e il marito Jaques Charmelot stanno insieme da più di 20 anni: “Per fare in modo che un rapporto funzioni devi metterci molto di tuo come la fiducia, l’attenzione e l’amore”, ha risposto una volta la giornalista, come riporta Vanity Fair. In una puntata di “Vieni da me”, il programma di Caterina Balivo, Lilli Gruber ha raccontato che il marito le ha fatto cambiare i dea sul matrimonio: “Mi sono sposata tardi, a 43 anni, perché ero contro il matrimonio, poi ho incontrato l’uomo della mia vita”. I due giornalisti non hanno figli, come ha spiegato la Gruber sulle pagine del settimanale “F”: “È stata una scelta. Il mondo del lavoro assorbiva tutte le mie energie e volevo essere autonoma, libera. L’unica volta che mi è venuta una fantasia seria sulla maternità è stata quando ho conosciuto mio marito, ma non ero più tanto giovane. Avrei comunque potuto provarci, ma non l’ho fatto”.

