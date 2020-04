Jada Pinkett Smith: “non conosco mio marito Will Smith”/ “Sposati da 23 anni, ma…”

Pubblicità

Jada Pinkett Smith, moglie di Will Smith, nel corso di un episodio di Red Table Talk su Facebook Watch, ha parlato della vita di coppia in quarantena. Trascorrere 24 ore insieme, sette giorni su sette, può avvicinare una coppia, può far nascere problemi e può far venire a galla caratteristiche che l’uno non conosceva dell’altra ed è proprio quello che sta accadendo a Jada Pinkett Smith che ha confessato che, pur essendo sposata da 23 anni con Will Smith con cui ha avuto due figli, Jaden Smith (1998) e Willow Smith (2000), ha capito di non conoscere affatto il marito. “Devo essere onesta. Una delle cose che ho imparato e che non conosco mio marito per niente”, ha detto la signora Smith al suo ospite, il pastore John Gray che ha raccolto la confessione di Jada Pinkett.

Pubblicità

Jada Pinkett Smith: “nella tua testa ti crei un’idea del partner…”

Anche dopo 23 anni di vita insieme si possono scoprire nuovi lati caratteriali del proprio partner. Ne è convinta Jada Pinkett Smith che, trascorrendo la quarantena con il marito Will Smith, si è resa conto di non conoscere affatto il padre dei suoi figli e di aver creato nella propria testa un’idea del partner che, poi, non corrisponde alla realtà. “Siamo sposati da 23 anni ma c’è un livello in cui vivi la tua vita piena di impegni e ti crei nella testa quelle storie e la tua idea del partner, ma questo non significa che il partner sia davvero così”, ha spiegato Jada. La moglie di Wil Smith, infine, ha confessato che sta utilizzando la quarantena per cercare di conoscere davvero il marito. “Questa è l’intimità. Cercare di capire chi siano davvero i tuoi cari superando il modo in cui li percepisci”, ha concluso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA