Jaden Smith difende il padre Will: “Schiaffo? È così che facciamo”/ È polemica!

Gli Oscar, si sa, danno sempre spunto per molte discussioni, eppure oggi sono sono i film premiati a far parlare quanto lo spiacevole episodio che ha visto protagonista Will Smith. Lo schiaffo dato dall’attore al comico Chris Rock nel pieno della cerimonia ha lasciato sbigottiti non solo i presenti ma anche il mondo intero. L’ira dell’attore, d’altronde, è stata scatenata dall’ironia di Rock sulla malattia della moglie Jade Pinkett, affetta da alopecia, patologia che causa la perdita dei capelli.

JADA PINKETT SMITH, MOGLIE WILL SMITH/ Disse: "Alopecia? Diventeremo amiche..."

“Ti prepari per Soldato Jane 2?” ha detto infatti il comico, facendo riferimento al look di Demi Moore che nel film recita con la testa rasata. In pochi secondi da quella battuta si è arrivati allo schiaffo in pieno volto il cui video è ormai virale in tutto il mondo. Una scena che tanti hanno poi commentato, appoggiando o meno l’attore. Tra questi c’è anche suo figlio Jaden.

"Will Smith, puoi picchiare Pio e Amedeo?"/ Social impazziti: "appello" all'attore

Jaden Smith difende suo padre Will dopo lo schiaffo a Chris Rock: è polemica!

“È così che facciamo”, ha scritto Jaden Smith, figlio di Will Smith, in un tweet in totale sostegno del padre. Jaden, dunque, si schiera apertamente dalla parte del padre, giustificando il suo gesto d’ira nei confronti di Chris Rock. Successivamente il ragazzo ha pubblicato un altro Tweet (poi cancellato), in cui mostrava un selfie con il commento “Il discorso di mio padre mi ha fatto piangere”. Inutile dire che le parole di Jaden hanno sollevato una vera e propria polemica: tanti infatti ritengono che il gesto di Wil Smith vada in ogni modo condannato, soprattutto in virtù dell’esempio che un personaggio di tale portata può dare.

LEGGI ANCHE:

Oscar 2022, Will Smith tira un pugno a Chris Rock/ "Togliti da quella schifosa bocca il nome di mia moglie"

© RIPRODUZIONE RISERVATA