“Will Smith, puoi picchiare Pio e Amedeo?”/ Social impazziti: “appello” all’attore

Vestiti eleganti, premi, ringraziamenti e lacrime di emozione nella notte degli Oscar 2022, ma anche episodi che sicuramente resteranno nella storia del premio e del cinema. Will Smith, attore vincitore del premio di Miglior Attore protagonista, è diventato protagonista in negativo della serata per aver sferrato un pugno in volto a Chris Rock, cabarettista e comico e conduttore della serata. Prima di annunciare il vincitore del premio Miglior Documentario, Rock ha fatto una battuta sull’alopecia della moglie, problema di cui la donna soffre dal 2018.

Jada Pinkett Smith, moglie di Will Smith e la alopecia/ "Malattia arrivata all'improvviso"

Smith non ha apprezzato “l’ironia” del comico ed salito sul palco, colpendo seppur non in modo pesante il conduttore. Perplessità da parte di Chris Rock e del pubblico in sala, colleghi compresi. L’attore, che ha poi vinto il premio come Miglior Attore protagonista, ha urlato al comico: “Keep my wife’s name out your f***g mouth!”, ovvero “Togliti il nome di mia moglie dalla tua fottuta bocca”. Un siparietto che il giorno dopo ha fatto il giro del mondo, arrivando anche in Italia e scatenando i social, che “chiedono” all’attore di ripetere il tutto con… Pio e Amedeo.

Oscar 2022, Will Smith tira un pugno a Chris Rock/ "Togliti da quella schifosa bocca il nome di mia moglie"

Pio, Amedeo e Will Smith: social impazziti

Il pugno di Will Smith a Chris Rock per l’infelice battuta sulla moglie ha fatto davvero il giro del mondo. Anche in Italia, sui social, non si parla d’altro. Tanti utenti hanno ironizzato sul fatto chiedendo all’attore di venire in Italia e fare lo stesso con Pio e Amedeo, coppia di comici finita al centro del ciclone mediatico negli ultimi tempi a causa di battute poco divertenti e soprattutto poco rispettose nei confronti di determinate persone.

Vari i tweet: “Will Smith se vuoi venire anche in Italia ti posso dire due nomi di comici a caso da picchiare: Pio e Amedeo” o ancora “Sdoganiamo la reazione di Will Smith alla battuta (orrenda) di Chris Rock anche in Italia e in particolare durante gli sketch di Pio e Amedeo”. “È possibile invitare Will Smith al prossimo spettacolo di Pio e Amedeo?” scrive ancora un altro utente. Alcuni commetti vanno poi nel verso opposto: “Comunque se venissero picchiati tutti i comici o presunti tali che dicono una battuta che non fa ridere o peggio ancora è di pessimo gusto, Pio e Amedeo sarebbero stati a rischio pestaggio già a partire dal 1996″.

Will Smith, Oscar 2022/ Premio e discorso "Spero che l'Academy mi inviti ancora"

© RIPRODUZIONE RISERVATA