Jalisse/ Alessandra Drusian: “A Sanremo ti giochi la carriera” (Vieni da me)

Oggi inizia il Festival di Sanremo 2020 e c’è grande attesa, chi ha avuto grandi fortune sul palco dell’Ariston è il duo composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, meglio noti come i Jalisse. I coniugi nel 1997 vinsero la kermesse canora con il brano Fiumi di parole, battendo canzoni come …E dimmi che non vuoi morire di Patty Pravo e Laura non c’è di Nek. Un successo incredibile e inaspettato, con il duo tornato in auge nell’ultimo periodo: i Jalisse infatti si sono classificati secondi a Ora o mai più, mentre la Drusian è arrivata seconda sia all’ottava edizione del programma Tale e quale show, sia alla settima edizione del programma Tale e quale show – Il torneo. Oggi nel salotto di Vieni da me hanno ripercorso le emozioni di quel fortunato Festival, rivelando anche qualche aneddoto…

I JALISSE A VIENI DA ME

«Saranno agitati, molto agitati: si trema, come fai a non tremare? Oltre la gara e la manifestazione, si giocano una carriera», ha raccontato Alessandra Drusian nel salotto di Caterina Balivo, mentre Fabio Ricci ha ironizzato: «Io ero preparatissimo (ride, ndr)». La moglie però non sembra essere proprio d’accordo: «Non si ricordava le parole (ride, ndr)». Nel salotto di Rai 1 si è acceso il dibattito sugli artisti in gara ed una delle performance più attese è quella di Francesco Gabbani, ecco le parole della Drusian: «Ha superato Fiorella Mannoia che tornava su quel palco dopo tanto tempo, era un pezzo accattivante con presa sulla gente».

