I Jalisse a La Volta Buona: “Sanremo 2025? Abbiamo presentato due canzoni…”

La musica unisce, fortifica, è il veicolo forse più diretto di emozioni pure e senza filtri; lo ricordano i Jalisse – Alessandra Drusian e Fabio Ricci – che ospiti oggi a La Volta Buona hanno festeggiato ben 25 anni di matrimonio. Nozze costruite nel tempo, fortificate dalla nascita delle figlie Aurora e Angelica; entrambe hanno deciso di partecipare a questo giorno così importante commuovendo tutti con parole dense di sentimento.

L’intervista a La Volta Buona è iniziata proprio con la simpatia di Aurora, figlia di Alessandra Drusian e Fabio Ricci – i Jalisse – che ha spiegato: “Essere figlia dei Jalisse? Quando ero piccola era brutto quando se ne andavano, sentivo molto la mancanza; io stavo con la nonna ma comunque ovviamente sentivo il bisogno di mamma e papà. Poi crescendo ho capito che è normale e che soprattutto lo fanno anche per me”. Sono poi i genitori – duo iconico della musica italiana – a prendere la parola, parlando del nuovo tentativo di partecipare al Festival di Sanremo 2025: “Abbiamo presentato due canzoni che ci rispecchiano, nel testo ci siamo noi anche se sono due testi completamente diversi. Uno è un po’ più riflessivo, l’altro più giocoso”.

Arriva poi il momento più toccante, dalla musica si passa al traguardo dei 25 anni di matrimonio di Alessandra Drusian e Fabio Ricci – I Jalisse – con le emozionanti parole della figlia Angelica. “Tantissimi auguri di buon anniversario, il vostro amore credo sia una delle cose più vere e genuine che abbia mai conosciuto. Sin da quando ero piccolina e ascoltavo le canzoni di papà sapevo che erano per la mamma. Ancora oggi a distanza di anni sento l’amore ancora più forte. Non vedo l’ora di potervi abbracciare, vi amo”.

Alimenta la commozione anche la lettera di Aurora, seconda figlia dei Jalisse. “E’ un traguardo che ci rende orgogliose di essere figlie, spero di arrivare a questo traguardo anche io con il mio fidanzato. In un giorno così importante vorrei chiedervi un regalo, rinnovare qui davanti a me la vostra promessa d’amore”. Travolti dalle lacrime, Alessandra Drusian e Fabio Ricci si sono scambiati parole quanto mai significative rispetto all’amore che li lega. “Mi ha regalato una famiglia, due ragazze fantastiche, una vita splendida fatta di tanti momenti sinceri, sia negativi che positivi” – ha spiegato, commosso, il cantante – “E’ una donna forte insieme abbiamo portato avanti sia l’amore che il progetto di un futuro insieme”. La moglie ha invece aggiunto: “E’ una persona che ha saputo accettare qualsiasi cosa di me, non sono una persona semplice; credo che Fabio mi abbia dato la forza di costruire la famiglia, di mantenere gli affetti e i valori. Sembrano una cosa sciocca, ma sono cose che per strada si possono perdere”.