James Francis Goble e James A. Johnson, mariti Katherine Johnson/ Dopo la morte…

Katherine Johnson, la scienziata Nasa protagonista del film “Il diritto di contare”, in onda questa sera su Raiuno, oltre ad aver dedicato la propria vita ai numeri e alla matematica, ha avuto anche una vita privata intensa e ricca d’amore. Katherine Johnson si è sposata due volte e ha avuto quattro figli. Nessun divorzio nella vita della scienziata che, purtroppo, ha dovuto fare i conti con l’amaro destino che colpì il suo primo marito. Katherine Johnson si sposò James Francis Goble nel 1939. Dall’unione con il primo marito, la matematica ebbe tre figlie: Costanza, Joylette e Katherine. Dal 1953, la famiglia si trasferì a Newport News (in Virginia). Nel 1956, purtroppo, la famiglia di Katherine fu costretta ad affrontare un grande dolore. Il marito, infatti, morì per un tumore al cervello e la Johnson si ritrovò sola con tre figlie da crescere.

James A. Johnson, secondo marito di Katherine Johnson

Dopo la morte del primo marito, Katherine Johnson ritrovò l’amore con il tenente colonnello James A. Johnson con cui convolò a nozze nel 1959, esattamente tre anni dopo essere rimasta vedova. Dal loro amore, però, non nacque nessun figlio. Katherine Johnson, anche dopo il secondo matrimonio, ha continuato la propria carriera alla Nasa senza, tuttavia, smettere di occuparsi della sua famiglia. Con il tenente colonello James A. Johnson è rimasta insieme fino alla morte di quest’ultimo, avvenuta nel 2019. Insieme al secondo marito, inoltre, ha vissuto l’emozione di diventare nonnna di sei nipoti e bisnonna di quattro pronipoti. La scienziata, dopo la scomparsa del tenente colonnello, è scomparsa il 24 febbraio 2020.



