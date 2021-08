James Hewitt e gli ex di Lady Diana/ Il grande amore con Hasnat Khan

Il matrimonio di Carlo d’Inghilterra e Lady Diana, da cui nacquero i principi William e Harry, finì ufficialmente con il divorzio nel 1996, ma i primi sintomi di una difficile convivenza risalgono già al 1985. È in quel periodo che Diana intraprese una relazione con il maggiore James Hewitt, suo istruttore di equitazione. Secondo le ultime ricostruzioni, sarebbero stati insieme a intermittenza per circa cinque anni. E, come riporta il “Daily Mail”, all’inizio della loro relazione Diana lo avrebbe introdotto di nascosto a Kensington Palace nascondendolo nel bagagliaio di un’auto. La loro relazione finì quando Hewitt venne mandato in Germania per un periodo militare di due anni. Nel 1994 Anna Pasternak pubblicò il libro “Princess in Love”, con la collaborazione di Hewitt, che descriveva in dettaglio la loro relazione: “Ero assolutamente sconvolta quando uscì quel libro, perché mi fidavo di lui… è stato molto angosciante per me… Lo adoravo. Sì, ero innamorata di lui. Ma il libro mi ha delusa”, ha confessato Lady Diana in un’intervista del 1995.

Lady Diana: da Hasnat Khan a Dodi Al-Fayed

Nel 1999, due anni dopo la morte di Diana, James Hewitt ha scritto il libro di memorie “Love and War”, in cui raccontava della sua relazione con la principessa e negava chiaramente di essere il padre di Harry: “La mia relazione con Diana cominciò due anni dopo la nascita di Harry, ma quel povero ragazzo è sempre stato tormentato da questa menzogna diffusa dai media”. Dopo la fine del suo matrimonio con Carlo – definito “troppo affollato” per la presenza di Camilla Parker Bowles – Diana ebbe altre relazioni. La più importante è stata quella con Hasnat Khan, cardiochirurgo pakistano. I due si conobbero per caso il 1 settembre 1995, quando Hasnat Khan irruppe nella sala d’aspetto del Royal Brompton Hospital per parlare con Oonagh Toffolo, agopunturista della principessa. Il medico e la principessa hanno trascorso due anni insieme, lontano dai riflettori. “Tutti mi vendono”, aveva detto Diana a un’amica, nell’estate del 1997, “Hasnat è l’unico che non mi venderà mai”. Poco dopo la fine della loro relazione, Lady Diana ha iniziato a frequentare Dodi Al-Fayed, morto con lei nel tragico incidente d’auto del 1997.

