JAMES NAISMITH/ Chi è l’insegnante che ha inventato il basket

Il Doodle di oggi, venerdì 15 gennaio 2021, vede Google celebrare il dottor James Naismith, ovvero l’inventore del gioco del basket. Professore di educazione fisica, medico e allenatore canadese di nascita ma di cittadinanza statunitense, è stato James Naismith a inventare le regole del gioco del basket nell’ormai lontano 1891. Proprio il 15 gennaio di quell’anno Naismith ha annunciato al mondo il nuovo gioco e le sue regole originali e ufficiali tramite le pagine del “The Triangle“, un giornale scolastico dello Springfield College dove Naismith lavorava. Il basket è nato dunque in una semplice palestra scolastica per poi crescere esponenzialmente fino a diventare un colosso internazionale giocato oggi in oltre 200 paesi, considerato uno degli sport più popolari della storia. E negli Stati Uniti la NBA è forse la lega più seguita a livello internazionale in ogni sport, muovendo un volume d’affari mastodontico che Naismith non avrebbe certo potuto immaginare quando ha visto la pallacanestro muovere i suoi primi passi in assoluto.

JAMES NAISMITH, L’IDEA DEL BASKET NACQUE COSI’

James Naismith è nato il 6 novembre 1861, nei pressi della città di Almonte in Ontario, Canada. Ha conseguito una laurea in educazione fisica presso la McGill University e nel 1890 ha accettato un lavoro come istruttore presso lo YMCA International Training College di Springfield, Massachusetts. Questo divenne il posto in cui gli fu affidato il compito di sviluppare un gioco al coperto che potesse tenere occupati gli studenti durante gli inverni implacabili del New England, in cui trascorrere del tempo all’aperto era da considerare un’impresa a diro poco proibitiva. Naismith partì utilizzando due cesti da pesca, un pallone da calcio e mettendo insieme solo dieci regole: era appena nato il gioco che lui ribattezzò ufficialmente “basket ball“. Introdotto nella classe degli studenti di Naismith il 21 dicembre 1891, il gioco prevedeva inizialmente squadre di nove giocatori ciascuna e combinava elementi di sport all’aperto come il football americano, il calcio e l’hockey su prato.

JAMES NAISMITH, LO SCETTICISMO, POI IL BOOM

Nonostante lo scetticismo iniziale, lo sport esplose in popolarità negli anni successivi e nel 1936 il basket fece il suo debutto olimpico a Berlino, in Germania. E in quell’occasione fu proprio il fondatore di questo sport, James Naismith, a lanciare la palla per l’inizio della prima partita Olimpica della storia della pallacanestro. Naismith sognava il basket come uno sport che permettesse agli studenti di tutto il mondo di migliorare fisicamente e mentalmente, senza distinzioni razziali o di ceto sociale. Nel corso della sua vita, Naismith si è adoperato per aiutare il basket a raggiungere il maggior numero di giovani possibile e da allora questo sport si è evoluto in un fenomeno globale che supera le barriere razziali e di genere. Nel 1959, la Naismith Basketball Hall of Fame è nata ufficialmente a Springfield, nello stato del Massachusetts, diventando la vera e propria “Mecca” della storia del basket, con il compito di portare avanti l’eredità di Naismith fino ad oggi e gli ideali che lo portarono a far nascere uno degli sport più amati del pianeta.



