Jane Alexander in lacrime a Verissimo, il dolore per la morte del papà: “Ha scelto di non curare il tumore”

Jane Alexander ha concesso una lunga intervista a Silvia Toffanin nel suo talk Verissimo parlando a cuore aperto della sua vita privata e del libro autobiografico Jane. Ha ripercorso i grandi dolori che l’hanno colpita come la morte del papa a soli 64 anni per un tumore inguaribile. Sulla malattia del papà Jane Alexander ha rivelato: “Gli avevano dato due anni di vita se non si fosse curato e dai tre ai cinque se invece avesse iniziato la chemioterapia. Lui però ha scelto di non fare la chemio ed è morto esattamente dopo due anni dalla diagnosi”

L’attrice e conduttrice ha rivelato che pur essendo stato molto difficile da accettare lei non ha interferito sulla sua scelta mentre la madre ha cercato in tutti i modi di convincere il marito a curarsi: “Io ho accettato quello che ha scelto lui. Sono stati due difficili, sapendo pensavi sempre magari non è vero, si sono sbagliati o speri che si sia un anno in più. Se quei due anni fossero stati tre o cinque sarebbe stato meglio.” Sul papà Jane Alexander ha raccontato un ricordo: “Vedevo spesso la sua schiena perché essendo uno scrittore era sempre a scrivere anche se era il collante di tutta la famiglia”

Verissimo, Jane Alexander e il dolore per la morte della sorella May May: “Vittima di una setta, se si fosse curata sarebbe viva”

Altro grave lutto che ha colpito Jane Alexander è la morte della sorella May May a poco più di 40 anni poco dopo la morte del padre. All’inizio la sorella, avendo dei noduli al seno, ha minimizzato il tutto e senza alcun motivo si è allontanata da tutti, dagli amici, dalla madre e dalla sorella. In seguito è la mamma ha rivelarle che la sorella ha un tumore ai polmoni. In seguito scoprirà che la sorella non si è curata perché si è affidata ad una setta che le ha consigliato di non curarsi e affidarsi agli alieni. “È il mio rammarico più grande, magari se si fosse curata sarebbe ancora viva” ha rivelato in lacrime l’attrice a Verissimo.