Jane Alexander e Gianmarco Amicarelli/ Figlio in arrivo? L’attrice: “Lo vorrei ma…”

Jane Alexander è tornata dal suo Gianmarco Amicarelli ormai da mesi e il loro amore va avanti a gonfie vele senza fermarsi, almeno non come è successo in passato. La stessa attrice di Elisa di Rivombrosa nei giorni scorsi ha scritto un lungo messaggio al suo compagno storico dicendosi certa che dopo tutto quello che è successo al Grande Fratello e con Elia Fongaro, il loro rapporto è più forte, tutti e due sono più forte: “Penso che siamo entrambi più forti. Che ora non mi sento mai sola. Che abbiamo mille cose in comune. Penso a chi dice che siamo falsi, che abbiamo costruito tutto, che era tutto previsto. Al male che mi fanno, ma non per me. Per te. Perché pensare che la tua sofferenza fosse finta è tremendo. Non ci capiscono in molti. Non dovrei stare qui a leggere e starci male, ma sono umana. E io so quello che abbiamo passato noi due“. L’attrice sa bene quando Gianmarco abbia sofferto per quello che è successo e pensare che ancora possa soffrire per la storia di Elia la colpisce duramente ma si è detta anche consapevole della verità e adesso è pronta a guardare avanti senza mai rinnegare nulla di quello che è successo.

GRAVIDANZA IN ARRIVO PER JANE ALEXANDER?

Jane Alexander e Gianmarco Amicarelli appaiono felici sui social in vacanza insieme, e non solo, tant’è che in una recente intervista rilasciata al settimanale Mio, l’attrice ha affrontato un argomento molto delicato ovvero la possibile gravidanza. L’attrice ha rivelato che le piacerebbe avere un altro figlio ma sembra che contro di lei remi l’età. Alla soglia dei 50 anni, Jane Alexander teme che una gravidanza possa essere un’impresa non molto semplice e per questo si concentra su Damiano grata del fatto che il figlio abbia legato molto con il suo compagno. Questo basterà a lungo andare? Forse dopo la crisi e il ritorno alle origini, i due vorranno avere un bambino tutto loro e godersi una famiglia allargata in futuro? Al momento questa possibilità sembra remota, ma mai dire mai quando si parla di Jane Alexander.

