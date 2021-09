Jane Alexander: “La dipendenza dall’alcol? Non sapevo fermarmi”/ “Autodistruttivo”

Jane Alexander, a Oggi è un altro giorno, racconta la dipendenza dall’alcol di cui ha sofferto. “L’ho superata andando da Alcolisti Anonimi perché ho deciso che non ne potevo più e l’ho deciso perchè non mi divertivo più. Non mi svegliavo più bene e anzi avevo dei grandi sensi di colpa, non stavo più bene”. Jane racconta che, al tempo, non beveva tutti i giorni: “Capitava dei giorni in particolare, bevevo perché ero felice, ero triste, mi capitava di uscire all’ora di pranzo e tornare alle 3 di mattina.”

Jane racconta che il campanello d’allarme è stato quanto ha iniziato a perdere il controllo: “C’erano mattine che mi svegliavo e non ricordavo quello che avevo fatto il giorno prima, lì ho capito che bisognava cambiare. Mi sentivo sporca, sbagliata, non ero più felice”.

Jane Alexander e la dipendenza da alcol: “Gianmarco Amicarelli mi ha aiutata”

Jane Alexander racconta la sua dipendenza dall’alcol a Oggi è un altro giorno, svelando a Serena Bortone come le persone intorno a lei non si accorgessero effettivamente del suo problema. Tuttavia a preoccuparla era suo figlio: “cercavo di nasconderglielo.”, ha ricordato. Ad aiutarla in questa lotta c’è stato il suo compagno Gianmarco Amicarelli: “L’amore di Gianmarco in quel momento mi ha aiutato tantissimo a superare la dipendenza dall’alcol. Io ci avevo già provato una volta e non ci ero riuscita. Oggi sono 2 anni e 5 mesi che non bevo più.”

