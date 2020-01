Jane Alexander/ “Le mie foto in mutande? Mi va! Giudicatemi e criticatemi pure”

View this post on Instagram

Buongiorno. Qui splende il sole. Oggi rimango infagottata nel mio onesie, e sistemo cose. Lavatrici, vestiti che non indosso più, cambi di posto negli armadi. Voglio fare spazio. Voglio pensare ad una vita più minimalista. In fondo sono abbastanza ingombrante io, pure se sto in silenzio e non mi muovo, che direi che basta e avanza, no? Si, ho voglia di pulizia mentale e anche pratica. Via l'inutile. Vi state chiedendo perché l'ennesima foto in costume? Perché mi piace. Perche adoro il mio sorriso in questa foto. Perché che male c'è se mi sento ancora bene in costume? Perché mi va. E finché mi andrà farò foto in costume e mutande. E sarò giudicata e criticata e chi più ne ha più ne metta. C'est la vie. 😘🤗😘 Photo @dirkvogel Shot @hgspoleto Trucco @alessandra_ceccaroni_il_baio Hair @labo_parrucchieri Hair color @alexdevotion_11 #happycamper #storyofjane #colorphoto #photography #style #fashion #boots #legs #lessismore #amazinghotels