Jane Birkin è morta: cantante e attrice aveva 76 anni/ Trovata senza vita a casa: era malata

Jane Birkin, cantante e attrice britannica naturalizzata francese, è morta all’età di 76 anni. La donna, secondo quanto riportato da Ansa, è stata ritrovata priva di vita nella sua abitazione a Parigi. Era malata da tempo, tanto che era stata costretta ad annullare alcuni concerti. L’annuncio aveva creato molto sconforto nei suoi fans.

“Sono sempre stata una grande ottimista e mi rendo conto che mi serve ancora un po’ di tempo per essere di nuovo capace di stare in scena e con voi”, questo quello che aveva scritto nel comunicato stampa in cui aveva annunciato l’annullamento delle date. Alla fine è stata costretta ad arrendersi di fronte alla malattia. Non sono stati resi noti i dettagli in merito alla natura di quest’ultima. Anche nel settembre 2021 era stata costretta a cancellare una serie di concerti per un lieve ictus, ma i due eventi non dovrebbero essere collegati dato che si era ripresa abbastanza rapidamente.

Jane Birkin è morta: cantante e attrice aveva 76 anni, chi era

Jane Birkin, cantante e attrice morta nelle scorse ore, era nata nel 1946 a Londra ma si era trasferita in Francia alla fine degli anni Sessanta. È qui che ha conosciuto il compositore John Barry, che è stato il suo primo marito e grazie al quale ha fatto il suo esordio nel mondo della musica, cantando in un musical. La loro storia tuttavia finì dopo qualche anno. La donna successivamente si risposò con Serge Gainsbourg, che incontrò per la prima volta sul set del film Slogan. I due divennero una coppia iconica nel mondo del cinema. Si lasciarono dopo dieci anni. Infine, si innamorò del regista francese Jacques Doillon.

L’attrice e cantante ha avuto diversi figli. Kate Barry dal primo matrimonio, che divenne una fotografa di moda e che è morta nel 2021 a causa di una caduta dal suo appartamento. Non si è mai capito se fosse stato un incidente o un suicidio. Dal secondo matrimonio è nata invece Charlotte Gainsbourg, che ha seguito le orme dei genitori. Dalla sua ultima storia d’amore invece è venuta alla luce Lou Doillon, che è una modella.











