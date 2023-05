Jane Fonda, rivelazione choc sul regista René Clément/ “Voleva venire a letto con me”

Jane Fonda ha fatto il nome del regista che ha provato, come rivelato da lei stessa, ad avere dei rapporti sessuali con lei, quando era una giovane attrice. Durante l’ultimo episodio del Watch What Happens Live, la star del Book Club – Il Capitolo Successivo, la star ha rivelato che fu il regista francese René Clément ad avvicinarsi a lei durante la produzione del thriller del 1964 Joy House. Il conduttore Andy Cohen ha chiesto all’attrice di nominare “un uomo di Hollywood” che non è riuscito ad andare a letto con lei. La Fonda ha prontamente fatto il nome di Clément, dicendo: “Voleva venire a letto con me perché mi disse che il mio personaggio doveva avere un orgasmo nel film e aveva bisogno di vedere come erano i miei orgasmi.”

Jane Fonda: "Recitare può logorarti l'anima"/ "Critiche e rifiuti costanti da tutti"

Il regista l’ha diretta nel 1964 quando lei aveva 27 anni e lui 51, nel thriller in cui lei recitava al fianco di Alain Delon. “Lo disse in francese e io finsi di non capire“, ha continuato il racconto l’attrice aveva già narrato questa storia alla CNN nel 2017 ma senza rivelare il nome del regista, scomparso nel 1996. Jane Fonda ha poi alleggerito l’atmosfera scherzando: “Ho così tante storie per te ragazzo, ma non abbiamo tempo”.

Jane Fonda "pronta a morire" a 84 anni/ "Sono consapevole e non ho paura"

Jane Fonda: “Non mi vedevo bella. Avevo una forma di dismorfismo corporeo”

A 85 anni compiuti lo scorso dicembre, Jane Fonda si sente più in forma e serena che mai. L’attrice si è lasciata alle spalle i traumi di un’infanzia complicata, con il padre, il defunto attore Henry Fonda, sempre lontano per esigenze di set; la madre Frances è morta suicida quando Jane Fonda aveva solo 12 anni e suo fratello Peter 10. “Essere giovani è davvero difficile. Non permettere a nessuno di prenderti in giro, di sminuirti”, ha detto di recente Fonda, riferendosi ai giovani nella sua storia di copertina su People. L’attrice, due volte premiata con l’Oscar, non sognava una carriera nel cinema: “Non pensavo di avere talento. Non mi vedevo bella. Avevo una forma di dismorfismo corporeo. Mi sentivo persa e senza direzione. La fiducia in me stessa è aumentata invecchiando”.

Jane Fonda choc: "Ho un cancro"/ "Ho iniziato i trattamenti chemioterapici..."

La star di Hollywood si allena anche quattro volte alla settimana con il suo personal trainer, oltre a fare escursioni nella natura e mangiare sano. In passato l’attrice si è sottoposta all’operazione di lifting facciale, ma se n’è pentita: “Mi fa paura l’idea che il mio viso possa trasfigurarsi“, ha dichiarato un anno fa a Vogue Usa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA