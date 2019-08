Janet De Nardis/ “In Italia svolgere più mestieri vuol dire non far bene nulla”

Architetto, giornalista, modella, cantante, conduttrice, attrice e modella: nel curriculum di Janet De Nardis non mancano di certo le esperienze lavorative, che l’hanno portata ad essere una donna particolarmente impegnata e soprattutto desiderosa e capace di realizzare progetti propri. Ma in Italia è complicato farsi valere quando si hanno più competenze su differenti settori: “in Italia svolgere due o più mestieri contemporaneamente implica il preconcetto sociale che tu non sappia fare bene nessuno”, mentre all’estero è comune e socialmente accettato il fatto che una persona possa cimentarsi in più attività, rendendo bene in tutte. Le ultime novità che riguardano la vita professionale di Janet De Nardis si concentrano sul potenziale della tecnologia. Si ricorda il Roma web fest che è poi diventata il Digital media fest. L’evento rispecchia il suo interesse per la tecnologia, visto il potenziale che può avere, quando si impara a gestire la comunicazione online, nei confronti di un determinato pubblico.

Janet De Nardis: la passione per la tecnologia

Proprio questo aspetto ha colpito Janet De Nardis, che ha dato vita al festival: “ho viaggiato molto e ho compreso che l’avvento del web avrebbe potuto portare una rivoluzione dei contenuti anche qui”. I viaggi non mancano nella vita di Janet De Nardis, che è nata in Canada da padre italiano e madre peruviana. Così, anche la figlia Joy, è nata in un contesto multiculturale: “insisto affinché mia madre le parli spagnolo”, mentre lei le parla anche in inglese. I progetti di Janet De Nardis sono tendenzialmente incentrati sul potere della tecnologia e sugli effetti positivi che può avere sul pubblico, in particolare sui giovani. “Oggi il racconto sul web ha una rilevanza sociale” spiega. Poi evoca una sensazione sicuramente ben nota al pubblico: “Avete notato quanto la gente si affezioni ai personaggi delle serie tv, perché magari ne condivide i valori?”, per Janet è un modo efficace per trovare un punto di incontro con lo spettatore, temi importanti e socialmente rilevanti compresi. La carriera di Janet De Nardis, dunque, si sviluppa oggi intorno alla narrazione sviluppata mediante le nuove tecnologie, come spiega ai microfoni di Oggi.

