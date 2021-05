Janet Shearon e Carol Held Knight, mogli Neil Armstrong/ Il divorzio dopo 38 anni di matrimionio

Chi è Janet Shearon, prima moglie di Neil Armstrong con la quale ha avuto tre figli: Rick, Karen e Mark

Neil Armstrong ha incontrato la sua prima moglie Janet Shearon, al ritorno dalla guerra di Corea, durante una festa organizzata dalla confraternita Alpha Chi Omega. Dopo un breve fidanzamento si sposarono a Wilmette, in Illinois il 28 gennaio 1956. Janet, che si stava specializzando in economia domestica, lascò gli studi per il seguire la carriera del marito, cosa di cui in seguito si rammaricò pubblicamente. Quando Armstrong fu trasferito alla Edwards Air Force Base i due vissero separatamente per sei mesi: lui nella base, Janet a Westwood. Successivamente si trasferirono in una casa nella Antelope Valley, dalla cui finestra Janet poteva vedere i velivoli con cui si esercitava il marito. Quando la NASA lanciò il programma spaziale si trasferirono a Houston, in Texas. La coppia ebbe tre figli: Rick, Karen e Mark. La figlia Karen morì a 2 anni, il 28 gennaio 1962, per una polmonite sorta come complicazione di un tumore al cervello che le era stato diagnostico sei mesi prima. Neil Armstrong e Janet Shearon divorziarono nel 1994, dopo 38 anni di matrimonio.

L’arrivo della seconda moglie Carol Held Knigh nella vita di Neil Armstrong

Nel 1992, a un torneo di golf, Neil Armstrong ha conosciuto Carol Held Knight, la sua futura seconda moglie. Durante il loro primo incontro parlarono poco, ma lui la chiamò due settimane dopo per chiederle cosa stesse facendo. Lei gli rispose che stava tagliando un albero di ciliegio e lui arrivò a casa sua 35 minuti dopo per aiutarla. Prima di diventare la seconda moglie dell’astronauta, Carol Held Knight aveva sposato Ralph Knight, con il quale ha avuto due figli. Il primo marito morì nel 1989 per complicazioni causate da un coagulo di sangue non scoperto dopo essere stato coinvolto in un incidente aereo. Neil Armstrong e Carol Held Knight si sono sposati il 12 maggio del 1994 in Ohio e successivamente con una seconda cerimonia a San Isidro in California. Hanno vissuto a Indian Hill, in Ohio. La coppia è rimasta sposata fino al 2012, quando è morto Neil Armstrong.

