Jannik Sinner e Maria Braccini stanno ancora insieme?/ Dalla crisi alla convivenza: retroscena di Novella2000

Jannik Sinner e la fidanzata Maria Braccini, storia d’amore tra voci di crisi e voglia di privacy: i retroscena raccontati da Novella 2000

Se le sue prodezze sui campi di tennis sono note a tutto il mondo, quando si parla di vita privata Jannik Sinner è molto più riservato. Il campione, che dopo aver vinto gli Australian Open e il torneo Master 1000 di Miami è balzato al secondo posto della classifica mondiale dei tennisti, è fidanzato da tempo con Maria Braccini. Una storia d’amore, la loro, che vive lontano dai riflettori e proprio per volontà dello sportivo.

Proprio Sinner, in un’intervista a Vanity Fair, di questa decisione sulla vita privata disse: “Voglio proteggere le persone che mi sono più vicine, tenendole fuori da tutto ciò. Lo vivo come un piccolo compito da svolgere, quasi un dovere: mi hanno aiutato, da giovane, ad acquisire sicurezza in me stesso, e oggi in qualche modo voglio tutelarle”. Attraverso le pagine di Novella 2000, il giornale diretto da Roberto Alessi, viene però fatta nuova chiarezza su questa storia d’amore, attraverso tutte le fasi che l’hanno portata fino ad oggi.

“Maria Braccini si è trasferita a Montecarlo da Jannik Sinner”

Il rapporto tra Jannik Sinner e la fidanzata Maria Braccini all’inizio non è stato semplice. “Perché Maria faceva l’influencer e, di fatto, lavorava con i social network. Un mestiere che un po’ cozzava con la voglia di privacy di Jannik”, fa notare la fonte. E infatti, proprio in quel periodo, iniziano a diffondersi le voci di una crisi di coppia e di un possibile nuovo amore nella vita del tennista.

Voci che sono state però messe a tacere proprio da Jannik, che ha fatto la sua apparizione a San Siro insieme alla fidanzata, rendendo dunque ufficiale la loro storia. È ancora Novella 2000 a far notare che, lo scorso novembre, la loro storia diventa ancora più importante, al punto che Maria si trasferisse a Montecarlo, a casa di Jannik, per stargli vicino. “Maria ha iniziato a interagire in maniera diversa con i social e ha di fatto abbracciato il desiderio del suo amato di privacy.

