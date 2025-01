JANNIK SINNER, IL TAS FISSA L’UDINEZA: LE DATE

Jannik Sinner, il TAS fissa l’udienza per il caso doping. Se ne parlerà tra il 16 e il 17 aprile 2025 per quanto riguarda il caso doping che sta tenendo sulle spine il tennista numero uno al mondo, il suo staff e naturalmente anche tutti i suoi tifosi. Ci sarà dunque da attendere ancora tre mesi per sapere quale decisione verrà presa in seguito all’assunzione, seppur involontaria, di Colstebol attraverso una pomata passata dal fisioterapista Giacomo Naldi, ora non più nello staff.

Di seguito il comunicato ufficiale: “Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha fissato l’udienza per il procedimento arbitrale World Anti-Doping Agency contro Jannik Sinner, il 16 e il 17 aprile 2025 presso la sede del TAS a Losanna, Svizzera. Nessuna delle parti ha richiesto un’udienza pubblica, che si svolgerà a porte chiuse”

JANNIK SINNER, COSA RISCHIA IL TENNISTA ITALIANO

Cosa rischia Jannik Sinner? Per prima cosa possiamo affermare con certezza che l’azzurro potrà partecipare senza problemi all’Australian Open e ai successivi tornei ATP 1000 come Indian Wells, Miami e anche Montecarlo.

Successivamente verrà deciso il suo futuro con l’ombra di una squalifica che potrebbe metterlo fuori dai giochi per un massimo di due anni. Ad oggi, Sinner ha dovuto “restituire” punti e premio del Master 1000 di Indian Wells.

Per il resto non ci sono state altre penalizzazioni o squalifiche, motivo per cui anche suoi colleghi come il canadese Shapovalov e soprattutto l’australiano Kyrgios si sono scagliati contro il tennista altoatesino, reduce da una stagione incredibile.

Sinner ha vinto due Slam nel corso del 2024 ovvero l’Australia Open e lo US Open, oltre ad essersi aggiudicato le ATP Finals di Torino e la Coppa Davis, torneo a squadre che l’Italia ha vinto per due anni consecutivi.