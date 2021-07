Jannik Sinner rinuncia alle Olimpiadi/ Lorenzo Musetti al suo posto a Tokyo 2020

Jannik Sinner rinuncia alla partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e il suo posto nella spedizione azzurra del tennis ai Giochi sarà preso dall’altro giovane talento emergente, Lorenzo Musetti. L’annuncio è arrivato oggi tramite Instagram, il social utilizzato da Jannik Sinner per dare la notizia della sua mancata presenza a Tokyo: “Non è stata una decisione facile da prendere ma ho deciso di non partecipare ai Giochi Olimpici quest’anno – ha scritto Jannik Sinner -. Rappresentare il mio paese è un privilegio ed un onore e spero di poterlo fare per tanti anni”. Le ultime uscite non sono state particolarmente positive, in particolare a Wimbledon è arrivata per Jannik Sinner una sconfitta già al primo turno contro l’ungherese Marton Fucsovics e il momento difficile ha sicuramente inciso molto sulla decisione di non partecipare alle Olimpiadi: “La decisione è stata dettata dal fatto che non ho giocato il mio miglior tennis durante gli ultimi tornei e devo concentrare sulla mia crescita. Ho bisogno di questo tempo per lavorare sul mio gioco, il mio obiettivo è diventare un miglior giocatore in campo e fuori. Sono pronto a mettermi ancora di più in gioco per migliorare”.

JANNIK SINNER RINUNCIA ALLE OLIMPIADI

Bisogna infatti ammettere che nel tennis le Olimpiadi, pur avendo naturalmente grande fascino, non sono l’appuntamento chiave della stagione o addirittura di una intera carriera, di conseguenza Jannik Sinner ha deciso di investire qualche settimana di lavoro per migliorarsi, pensando magari agli Us Open di fine estate e naturalmente più in generale a una carriera ancora tutta da vivere, ma potenzialmente da fenomeno. Sinner in conclusione ha lanciato un appello ai suoi follower, che potrebbero essere rimasti delusi per la sua assenza dalle Olimpiadi: “Sono sincero con voi e spero che potrete capire il mio ragionamento dietro a questa decisione. Sento che questa sia la scelta migliore per il mio futuro”. Come si accennava, la rinuncia di Jannik Sinner non toglie comunque un posto all’Italia, di conseguenza il Coni ha ufficializzato la convocazione di Lorenzo Musetti per sostituire l’altoatesino, aggiungendosi a Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, mentre fra le donne ci rappresenteranno Camila Giorgi e Jasmine Paolini.

