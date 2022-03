JANNIK SINNER, RITIRATO DAL MIAMI OPEN 2022/ Ecco perchè: vesciche e…

L’avventura di Jannik Sinner al Miami Open 2022 si è chiusa nella maniera più amara. Il tennista altoatesino, spintosi fino ai quarti di finale nel torneo Atp 1000, era atteso dalla sfida contro l’argentino Francisco Cerundolo con grande curiosità. Il match è iniziato in maniera equilibrata ma nel quarto game Sinner ha perso il servizio e il break è stato consolidato dal tennista sudamericano, con l’altoatesino che ha perso di fatto otto punti consecutivi tra il quarto e il quinto game del primo set. Un crollo verticale che lasciava presagire qualcosa e infatti, col punteggio sull’1-4, Sinner si è avvicinato alla rete stringendo la mano a Cerundolo e lasciando il campo senza dare ulteriori spiegazioni. Ritiro e argentino in semifinale, è partita poi la corsa alle informazioni per capire cosa abbia fermato Sinner in un appuntamento così importante e così all’improvviso.

SINNER RITIRATO A MIAMI, PROBABILE PROBLEMA DI VESCICHE

Uno dei problemi più temuti dai tennisti, le vesciche ai piedi che se non curate nel giusto modo possono impedire di correre e giocare, si sarebbe presentato in maniera piuttosto feroce per Sinner. Che ha lasciato il campo zoppicando, pur senza aver dato avvisaglie di un problema del quale aveva comunque già sofferto in passato, agli ottavi di finale di Vienna nel 2020 si ritirò sul 2-1 del primo set in favore del russo Andrey Rublev.”Ci eravamo allenati insieme nei giorni scorsi – ha spiegato Cerundolo nell’intervista in campo – ed oggi non mi ero accorto che ci fosse qualcosa che non andava. Solo ho notato che sul 30-15 del quarto gioco si è piegato, ma credevo fosse solo un momento di stanchezza“. Problema da risolvere in fretta per Sinner se confermato, la stagione incombe con i suoi ritmi anche se le vesciche sono un guaio fisico da non cronicizzare per un tennista.

