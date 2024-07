Jasna Amodei ha bloccato sui social Marcello Messina dopo Uomini e Donne/ “Ecco perché l’ho fatto”

Marcello Messina e Jasna Amodei, volano nuove accuse dopo Uomini e Donne: cos’è accaduto

Ancora scintille tra Marcello Messina e Jasna Amodei dopo Uomini e Donne. I fan del programma condotto da Maria De Filippi ricorderanno che il cavaliere e la dama hanno avuto una frequentazione che li ha poi portati a decidere di intraprendere una relazione fuori dallo studio di Canale 5. Poco dopo Marcello e Jasna si sono però detti addio, lui giustificando la cosa attraverso delle differenze caratteriali, lei lamentando l’assenza del cavaliere nella sua quotidianità.

Rosa Perrotta, frecciatina alla famiglia del compagno Pietro Tartaglione?/ “Ecco cosa dirò ai miei figli…”

Hanno dunque fatto il loro ritorno a Uomini e Donne dove spesso si sono lanciati a vicenda stoccate e frecciatine, arrivando anche a litigare duramente. Accuse che sono arrivate anche attraverso il Magazine di Uomini e Donne, dove Marcello si è detto profondamente deluso dal comportamento della dama.

Jasna Amodei spiega perché ha bloccato Marcello sui social

È proprio nell’intervista rilasciata al Magazine che Marcello Messina ha poi svelato di essere stato bloccato sui social da Jasna Amodei, e questo nonostante tra i due fosse stata stipulata una sorta di tregua dopo le liti avute sia in studio che fuori. Accuse per le quali il giornale ha poi sentito la diretta interessa, che ha effettivamente confermato la versione di Marcello: Jasna aveva deciso inizialmente di poter un giorno far pace col cavaliere, ma le cose sono poi cambiate quando si è ritrovata di fronte ad un atteggiamento ostile e accusatorio del suo ex a Uomini e Donne. Proprio il fatto che Marcello l’abbia poi accusata di utilizzare i social per criticarlo, ha portato la dama a decidere di bloccarlo ovunque. Una decisione che, a quanto pare, sembra mettere definitivamente un punto alla loro relazione. Ma sarà davvero così?

Ernesto Russo si è fidanzato dopo Uomini e Donne/ Chi è Marta: "Mi piace molto, è più piccola di me"

© RIPRODUZIONE RISERVATA