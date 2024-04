Marcello Messina chiude con Tiziana Riccardi a Uomini e Donne/ Poi la lite con Jasna e Diego

Marcello Messina al centro delle polemiche a Uomini e Donne

Dopo il momento dedicato a Gianni e Renata, la puntata di Uomini e Donne del 12 aprile 2024, continua con Marcello Messina e Tiziana Riccardi. “Maria scusa, vorrei sapere come è andato l’appuntamento di Cenerentola“, interviene Tina Cipollari riferendosi a Tiziana che conferma di essere uscita. “Sei rientrata a mezzanotte?”, chiede ironicamente Tina. “Sì, ma sono rientrata con le scarpe”, risponde Tiziana. Maria De Filippi, poi, lascia la parola a Marcello che racconta di voler chiudere la conoscenza non provando nulla per Tiziana. “Siamo usciti due sere di fila. Abbiamo fatto due cene e non è scattato nulla da parte mia”, spiega Marcello.

Tiziana, invece, spiega di aver notato Marcello sin dai tempi della storia con Jasna decidendo, così, di lasciargli il numero di telefono quando è finita la frequentazione con Angelo. “Questa seconda uscita non ha senso perché era evidente che non ti piacesse sin dalla prima uscita”, ha detto Marcello. “Hanno senso le tue uscite che ti innamori alla prima uscita”, replica Marcello.

Marcello Messina, duro attacco a Jasna a Uomini e Donne

A difendere Jasna sono Cristiano e Diego che sono usciti con la dama. “Lei, con me, ha detto chiaramente di non voler andare avanti e non mi è sembrata la persona che descrivi. Se hai il dente avvelenato con Jasna non puoi reagire così”, replica a sua volta Diego. Gianni Sperti difende Jasna mentre Marcello la accusa di parlare male di lui. “Jasna è uscita con me subito dopo essersi lasciata con te e non ti ha mai nominato”, interviene ancora Diego. Anche Cristiano difende la dama sottolineando che, durante la loro frequentazione, nelle poche volte in cui Jasna ha parlato di Marcello, l’ha fatto con termini positivi.

“Tu hai il dento avvelenato con Jasna perché ha detto che con ti addormentavi“, commenta Gianni mentre Marcello, infastidito, lascia il centro dello studio tornando al proprio posto. “Basta con questa storia, non ho mai detto che non sei passionale. Non lo sei stata con me e accettalo”, si difende Jasna. “Sei tristissima”, conclude il cavaliere.











