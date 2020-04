Javier abbraccia Gaia in diretta ad Amici 19/ La De Filippi saluta e il ballerino..

È stata un’immagine davvero molto forte quella della proclamazione del vincitore di Amici 2020. Gaia Gozzi ha sollevato la coppa non prima che le venisse porta con un carrellino e gli appositi guanti. La cantante però non ha potuto abbracciare nessuno: sola al centro del vasto palco è scoppiata in un pianto di felicità e incredulità, mimando il gesto che ad Amici è diventato simbolo di un abbraccio: un braccio proteso in avanti come per aggrappare l’altro. Ed è così che si è conclusa la puntata: con la felicità e allo stesso il vuoto del pubblico e dei festeggiamenti di rito. Eppure, un attimo dopo i saluti di Maria De Filippi, in molti si sono accorti del gesto di Javier che si è immediatamente lanciato verso Gaia per abbracciarla.

Javier corre ad abbracciare Gaia ad Amici dopo la vittoria ma…

La scena arriva un attimo prima che si fermi il collegamento con la diretta di Amici 2020. La finale si è conclusa ma c’è chi, vedendo questo gesto, ha anche polemizzato. C’è tuttavia da ricordare che Gaia e Javier hanno vissuto insieme per gli ultimi mesi e sa prima che il Coronavirus si diffondesse in Italia. Dunque hanno vissuto in isolamento e comunque insieme, scambiandosi in casetta anche abbracci. Quella di non abbracciarsi in studio per loro due rimane quindi soltanto una formalità dettata dalle attuali condizioni televisive. Di certo, dopo la finale, Gaia avrà avuto modo di abbracciare le persone care e gioire del risultato ottenuto dopo un lungo percorso di prove e sacrifici nella scuola di Amici 2020.



