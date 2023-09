Javier Rigau/ “Spariti 4 mln di euro dai conti di Gina Lollobrigida, hanno venduto gioielli ma…”

Si torna a parlare del caso Gina Lollobrigida e del suo factotum Andrea Piazzolla negli studi di Storie Italiane, in diretta su Rai Uno. Il talk di Elenora Daniele ha mandato in onda un’altra parte dell’intervista fatta ieri a Javier Rigau, che ha sollevato un nuovo caso, quello di circa 4 milioni di euro che sarebbero spariti: “Aspettiamo la sentenza – le sue parole – dopo che mi sono separato da lei nel gennaio del 2023, a maggio hanno venduto i gioielli di Gina Lollobrigida, lei non se ne sarebbe mai separata, hanno detto che i soldi della vendita da 4 milioni e mezzo di dollari sono andati sul conto di Gina e poi in beneficenza, una bugia, sono spariti i soldi ma devo aspettare la sentenza, questa è stata un’altra truffa dire a tutto il mondo che è stata fatta una donazione da 4 milioni e mezzo”.

L’inviata di Storie Italiane ha aggiunto: “Ieri Rigau era un fiume in piena e sicuramente lo sarà dopo la sentenza in quanto ha spiegato che ha molte cose da dire. La sentenza arriverà ai primi di novembre, il 5 ottobre ci sarà una nuova udienza e quindi entro i primi di novembre sapremo se Piazzolla è colpevole o innocente.

JAVIER RIGAU, I 4 MILIONI SPARITI. GLI AVVOCATI: “BRUCIATI 12 MILIONI DI EURO”

La giornalista di Storie Italiane ha proseguito: “Intanto Javier Rigau ha sollevato un altro problema. Si parla di circa 3 milioni di euro sottratti a Gina ma per Rigau vi sarebbero altri soldi sottratti, circa 4 milioni di euro dal ricavato della vendita all’asta dai gioielli di Gina a cui la stessa era legatissima”.

“Per lui non li avrebbe mai venduti, aveva un’autentica passione – ha continuato – lei li guardava per ore e poi li indossava. Nel 2013 i gioielli sono stati venduti all’asta e il ricavato sarebbe dovuto andare in beneficenza. Quei soldi sono stati versati su un conto corrente monegasco dove Gina aveva la residenza e poi spariti, quindi lui vuole sapere dove sono finiti quei soldi. Si parla di un conto a Panama off shore. Lui vorrebbe capire che fine hanno fatto”. E ancora: “Gina Lollobrigida avrebbe avuto un patrimonio da 12 milioni di euro di cui non sarebbe rimasto nulla come hanno detto gli avvocati di parte civile. E’ una vicenda molto articolata”.

CASO GINA LOLLOBRIGIDA, LE PAROLE DI PIAZZOLLA E MILKO SOFIC

Storie Italiane ha mandato in onda anche le parole di Piazzolla, che ieri si è commesso in aula: “Forse sono l’unico che ancora piange per Gina. Non mi rimprovero nulla di quanto ho fatto. Che sensazioni ho? Viviamo attimo per attimo, vedremo più avanti, ci tengo che il giudice sia tranquillo e sereno nel decidere. Io ho già detto tutto, credo che basti”. Milko Sofic, figlio di Gina Lollobrigida ha aggiunto: “Piazzolla ha pianto? Piange in tv, ha pianto in un’altra udienza, è diventato bravo, mia madre gli ha insegnato a recitare – dice ridendo – io già so qualsiasi decisione venga presa”. E ancora: “Noi avevamo buoni rapporti con mia moglie, se c’era qualcosa di cui non ero d’accordo lo dicevo, ci mandavamo a quel paese ma poi ci volevamo bene”.

Infine le parole di Dimitri Skofic, nipote della Diva: “Rabbia ce l’ho quando ho visto Piazzaolla piangere, anche io e mio padre avremmo voluto commuoverci, tante cose che avremmo voluto fare con Gina ma non è stato possibile. Negli ultimi tempi lei non mi rispondeva perchè era affaticata, aveva una malattia, le ho semplicemente tenuto la mano e le parlavo, nell’ultimo periodo non ci siamo potuti dire nulla di che”.











