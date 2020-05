Javier Rojas/ Eleonora Abbagnato lo promuove, basterà per la finale? (Amici Speciali)

Pubblicità

JAVIER ROJAS FINALISTA DI AMICI SPECIALI?

Javier Rojas sarà tra i finalisti di Amici Speciali? Questa sera scopriremo la verità sul ballerino che è arrivato in punta di piedi lo scorso anno e che ha visto cambiare la sua vita in questi mesi tra il successo ottenuto ad Amici e la sua partecipazione alla versione “speciali”. In molti sono convinti che il suo destino sia cambiato e che nella prossima edizione lo troveremo nel cast dei ballerini professionisti accanto ai ragazzi che, come lui, tenteranno la scalata verso l’olimpo del successo, ma se così non fosse? Presto il periodo di lockdown potrebbe finire del tutto lasciando a Javier la possibilità di spostarsi anche fuori regione e, a quel punto, scopriremo se tornerà nella sua bella Cuba o rimarrà in Italia e, quindi, tenterà ancora di sfondare nel mondo della danza. Molto dipenderà da quello che succederà tra oggi e venerdì prossimo quando anche questa avventura di Amici Speciali finirà con lui come finalista o come eliminato eccellente di questa semifinale in onda stasera. Scoglio finale potrebbe essere Eleonora Abbagnato che, assente alla prima puntata, ha avuto modo di essere presente la scorsa settimana solo per complimentarsi con lui dicendosi felice di presenziare ad una sua esibizione dal vivo. Quali saranno le parole che gli riserverà per questa semifinale?

JAVIER PRONTO A VOLARE DA TALISA?

Altro nodo da sciogliere sarà ancora l’amore. Javier Rojas è entrato in casetta quando ancora si era liberi di circolare e vedere chi si voleva e ne è uscito con la pandemia in corso e questo lo ha tenuto un po’ frenato anche in amore. Chi ha seguito Amici sa benissimo che Javier ha lasciato Solveig nel corso del programma (c’è chi dice prima di entrare in casetta e chi durante per via dei baci dati a Talisa) per poi puntare proprio alla sua compagna di avventura e addirittura a Virginia Tomarchio che continua a ballare con lui anche in questo speciale serale di Amici Speciali. In tempi non sospetti il ballerino ha chiesto a gran voce di voler rivedere Talisa per chiarire le cose che sono rimaste in sospeso e, finalmente, dopo la fine del programma e del lockdown, potrebbe regalare ai fan il tanto atteso incontro. I due riusciranno davvero a ritrovarsi dopo quello che è successo ad Amici?



