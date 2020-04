Javier Rojas/ Da Talisa a Virginia, le donne lo distraggono dalla danza? (Amici 2020)

JAVIER ROJAS VINCITORE DELLA SEZIONE BALLO DI AMICI 2020?

Javier Rojas potrebbe essere il grande trionfatore di questa edizione di Amici 2020 o tornare a casa a bocca asciutta. Questo è il rischio che corre il ballerino questa sera in questa finalissima al cardiopalma in cui proprio i ballerini si giocano il tutto per tutto. Chi non vincerà la categoria ballo dovrà lasciare il programma perdendo sia il premio per la danza e sia la possibilità di concorrere alla sfida finale con le due cantanti o una delle due, che sia proprio Javier Rojas quello che arrivato fino in fondo dovrà rinunciare a tutto a favore del neo amico Nicolai? I due ballerini hanno fatto pace dopo la “stretta di mano” simbolica andata in onda in prime time, e adesso si lasciano andare a confidenze e voglia di sfidarsi sul palco tra i complimenti di tutti ma se quella di Javier fosse solo una strategia? Questo significa che la puntata di questa sera potrebbe far cadere la maschera proprio come sta succedendo in questi giorni durante il pomeridiano.

JAVIER PAZZO DI SOLEVIG, DI TALISA E DI… VIRGINIA TOMARCHIO!

Javier Rojas sarà il vincitore di Amici 2020 o magari solo quello del circuito ballo? Non lo sappiamo ancora soprattutto dopo le sue ultime cadute di stile. Non sappiamo ancora se la finale sarà regolata dal televoto in gran parte o magari no, ma quello che è certo è che il ballerino è finito nel mirino dei fan del programma in questi giorni e sono molti quelli che adesso dubitano della sua buona fede. Javier non è nuovo a far innervosire il pubblico ma sicuramente questa volta è finito nell’occhio del ciclone. Negli ultimi giorni lo abbiamo visto chiedere prima della sua ex, Solveig, che lo ha comunque rifiutato rimandando tutto a quando sarà fuori dal programma, poi ha fatto lo stesso con Talisa chiedendo una “carta di lavoro” per riaverla a Roma e, infine, ecco spuntare il suo interesse per Virginia Tomarchio, pronto a far succedere qualcosa con lei prima della fine del programma.

JAVIER CONTRO GIULIA E GAIA AD AMICI 2020

Tutto quello che ha fatto, compreso quest’ultima confidenza fatta nella notte a Nicolai, è finito in onda e questo lo ha spiazzato un po’, o forse no? Non è la prima volta che il ballerino ad Amici 2020 si mette in mostra per il gossip e anche all’epoca dell’annuncio del suo “fidanzamento” con Solveig le polemiche non erano mancate sui social. Forse il ballerino cubano ama giocare con tutto questo proprio per farsi amare o votare dal pubblico? Lui dice di no visto che allo stesso Nicolai rivela: “Non voglio che queste cose pregiudicano il mio percorso”. In realtà in questo caso il ballerino si riferisce alla lite con Giulia e Gaia che hanno difeso a spada tratta le “sue” donne sottolineando il fatto che lui non è interessata a nessuna delle due. La discussione in casetta è stata molto accesa con la Gozzi pronta a difendere l’amica Talisa sopra ogni cosa e con Javier pronto ad uscire per queste parole, come andrà a finire tra loro adesso?



