Javier Rojas/ Talisa e Virginia Tomarchio le sue “fidanzate”, la polemica non manca

Pubblicità

JAVIER ROJAS A VERISSIMO PRIMA DI AMICI SPECIALI

Signori e signore è arrivato il momento di alzare il velo su Javier Rojas, il controverso ballerino di Amici 19 che oggi sarà ospite a Verissimo e non solo. Quello di oggi pomeriggio non sarà l’unico momento a disposizione dei fan per vedere o rivedere il ballerino di classico che ha portato a casa la vittoria nella sezione ballo nell’edizione numero 20 del talent show di Maria de Filippi, perché presto tornerà a ballare sul palco dello stesso programma. Chi segue le anticipazioni e il gossip sa bene che Javier sarà uno dei protagonisti di Amici Speciali tra una decina di giorni o poco più nel prime time del venerdì e che metterà al confronto alcune star lanciate da Maria de Filippi in questi ultimi anni. Ballerini e cantanti si contenderanno la vittoria di quello che possiamo definire il girone dei campioni, con quale risultato questa volta per lui.

Pubblicità

SCOPPIA LA POLEMICA SUI GIRI CUBANI A POCHI GIORNI DA AMICI SPECIALI

La trasmissione non è ancora iniziata ma quello che è certo è che le polemiche sono già iniziate e tutto per via di alcuni video che il ballerino ha pubblicato sui social in cui lo si vede alle prese con coreografie e giri, i famosi giri cubani che erano finiti sotto accusa quando la sfida era con l’ex acerrimo rivale Nicolaj. Il rapporto tra i due va a gonfie vele tant’è che dopo Amici 19 i due hanno passato un periodo chiusi insieme in casa, ma sui social i fan non dimenticano e vedendo il video non sono mancate le accuse da parte di una fanpage dell’ex allievo di Amici, Rafael Quenedit al grido di: “I famosi ‘giri cubani’ che per il ballerino del secolo non valevano nulla”. Javier non ha colto e risposto alla provocazione felice per la sua partecipazione ad Amici Speciali, riuscirà davvero a mantenere la calma dopo quello che ha combinato nell’edizione normale?

Pubblicità

JAVIER ROJAS E LE SUE DONNE

I fan sono sicuri di sì tanto da essere convinti che la sua partecipazione ad Amici Speciali gli aprirà la strada verso la categoria dei professionisti del programma per la prossima edizione i cui lavori dovrebbero iniziare proprio nelle prossime settimane, emergenza Coronavirus permettendo. E le donne? Sicuramente Javier ad Amici 19 non si è fatto mancare nemmeno quelle. Il ballerino si è lasciato tentare dalla bellezza di Talisa finendo col baciarla e corteggiarla in casetta salvo poi tirarsi indietro quando lei è uscita. A quel punto Javier ha fatto delle avances anche a Virginia Tomarchio, offrendosi di andare a casa sua dopo la possibile eliminazione da Amici, e questo non ha fatto altro che far infuriare la polemica. Solo qualche giorno fa, Javier ha spiegato di avere un buon rapporto di amicizia con Talisa adesso anche se non è detto che e se si rivedranno i due non risolveranno le loro cose.



© RIPRODUZIONE RISERVATA