Javier Rojas Vs Amici 19/ Nessuna punizione dopo l’attacco: “Ti salva il talento!”

Quella di sabato è stata una puntata di Amici di Maria De Filippi alquanto anomala. Maria De Filippi ha infatti dedicato lungo tempo al ballerino Javier Rojas, colpevole di essersi lasciato andare a dichiarazioni davvero molto forti contro la scuola, i professionisti e gli insegnanti. Javier si è scusato tra le lacrime e i professori, alla fine di un’accesa discussione, hanno deciso (seppur non in modo unanime) di salvarlo dall’espulsione immediata. Tuttavia la situazione è stata chiusa poi in puntata, con la dichiarazione dei professori di trovare poi nei giorni successivi la giusta punizione per il ballerino dopo quanto accaduto. Ebbene, l’attesa decisione è arrivata oggi ma si è rivelata alquanto inaspettata. Sì, perché per Javier non è arrivata alcuna punizione da parte dei professori.

Niente punizione per Javier Rojas dopo l’attacco ad Amici 19

A comunicarlo al diretto interessato nella sala relax di Amici è stata proprio Alessandra Celentano accompagnata dagli altri professori di danza, Timor e Veronica Peparini. “Ti ha salvato solo il talento”, ha spiegato la Celentano, che ha ammesso poi che la “peggiore punizione è stato il tuo comportamento, il tuo modo di essere e il tuo carattere”. La maestra ha tuttavia dichiarato che se il modo di fare lezione non cambierà nei suoi confronti, i rapporti potrebbero invece raffreddarsi. “A lezione dal punto di vista professionale non cambierà nulla, – ha sottolineato la Celentano – dal punto di vista umano ci vedrai un po’ diversi. Abbiamo accusato il colpo. Sarai tu a dimostrare che hai capito veramente.” ha concluso.

“Dovrai fare gli esami di sbarramento come tutti gli altri…” La commissione di ballo ha una comunicazione che riguarda Javier, cosa ne pensate? #Amici19 pic.twitter.com/wvdj4KlBVl — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 21, 2020





