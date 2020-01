Javier lascia Amici 19?/ Bufera sul ballerino: “Non faccio questa merd*”

Javier lascia Amici 19? La domanda che tutti si fanno oggi è proprio questa soprattutto dopo quello che è successo in settimana. Il ballerino e pupillo di Alessandra Celentano è entrato nella scuola proprio per volere della professoressa che lo ha preso sotto la sua ala consolando addirittura in un primo momento quando lui si è sentito un po’ in crisi, e adesso? Anche giovedì pomeriggio Javier ha ballato per Alessandra Celentano in vista del pomeridiano di oggi pomeriggio ma il suo umore è cambiato subito dopo quando la produzione e Anna Pettinelli si sono presentati in sala relax per sgridare i ragazzi. In un primo momento si è parlato del comportamento generale un po’ di tutti i ragazzi che si lamentano un po’ troppo, che non sono in grado di essere puntuali e rispettosi delle regole e che spesso non vanno nemmeno a lezione. Tra i ragazzi messi con le spalle al muro c’era anche Javier.

JAVIER LASCIA AMICI 19?

Javier ha ascoltato in silenzio la ramanzina ma, dopo qualche minuto è tornato a sedere mentre i suoi compagni sono rimasti in piedi come richiesto dai ragazzi della produzione di Amici 19 e dalla stessa Pettinelli che subito lo ha sgridato ancora per questo suo gesto. Per loro sono in arrivo dei provvedimenti disciplinari e sicuramente le cose dovranno cambiare e questo ha fatto sbottare Javier che si è ritrovato ad urlare e dare pugni in giro agli armadietti dicendosi pentito di aver rinunciato ad un posto in una compagnia per questa scuola: “Non posso fare questa merda, io sono un professionista e per questo me ne vado”. Il ballerino decide di vestirsi per lasciare la scuola mentre i compagni lo guardano sconvolti. Il risultato di tutto quello che è successo e ha detto durante i daytime lo scopriremo oggi pomeriggio quando Amici 19 tornerà in onda su Canale5 con un provvedimento disciplinare per il ballerino.

I PROFESSORI MANDANO VIA JAVIER AD AMICI 19?

Secondo quanto riporta il Vicolo delle News sembra che Javier verrà chiamato in studio da Maria De Filippi proprio per parlare di quanto è successo in settimana e dopo una serie di video che mostreranno la sua reazione di giovedì e anche le offese ai danni dei professori e dei professionisti, si dovrà decidere il suo destino. Javier ha chiamato un amico per sapere se c’era ancora posto nella compagnia ma quando ha ricevuto un no è tornato nella scuola che tanto odio in cui i professori non sono coreografi e in cui i professionisti non sono tali. Nonostante questo, Marcello e i suoi sono ancora pronti a lavorare con lui e i professori lo hanno graziato concedendogli di rimanere nella scuola. Gli unici totalmente contrari, infatti, erano solo Rudy Zerbi e Stash mentre gli altri si sono dimostrati dubbiosi sul da farsi.



