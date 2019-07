Javier Sanchez Santos figlio di Julio Iglesias/ Ma non è “merito” di Barbara d’Urso

Javier Sanchez Santos è il figlio di Julio Iglesias, ma questa volta a comunicarlo non è stata Barbara d’Urso in una delle sue tante trasmissione su Canale 5 bensì un tribunale spagnolo. Proprio mentre Carmelita si gode le sue vacanze estive, ricaricandosi in vista della ripartenza in tv, succede l’impensabile: la battaglia giudiziaria avviata Javier Sanchez Santos ormai da un ventennio giunge al suo epilogo. Nato nell’aprile del 1976, proprio venti anni fa, nel 1999, la Corte Suprema spagnola respinse la sua prima richiesta di riconoscimento di paternità. Ora la sua battaglia sembra essersi definitivamente conclusa: Julio Iglesias è davvero il suo “padre biologico” come da tempo sostenuto dall’uomo. La conferma arriva direttamente dal tribunale di Valencia che citato dall’Afp su Twitter ha spiegato: “Un giudice ha accettato la richiesta di un uomo di 43 anni residente a Valencia e dichiara che Julio Iglesias ne e’ il padre biologico”. Questa volta, dunque, il merito non è di Barbara d’Urso dopo essere riuscita a far ricongiungere in passato nomi come Diego Armando Maradona con il figlio Diego Sinagra o più recentemente Paola Caruso con la sua vera madre biologica.

JAVIER SANCHEZ SANTOS: JULIO IGLESIAS È IL PADRE BIOLOGICO

Maria Edite, madre di Javier Sanchez Santos nonché ex ballerina portoghese, aveva rivelato in aula di aver avuto una relazione di una settimana con il cantante Julio Iglesias nel luglio del 1975 in Catalogna. Nove mesi dopo era nato il figlio. “Julio Iglesias è di nuovo padre a 75 anni. Javier Sanchez Santos vince e Julio Iglesias perde. Vince la scienza e perde l’irragionevolezza”, il commento dell’avvocato della famiglia dell’uomo, riportato da TgCom24, secondo il quale non vi erano dubbi sulla paternità del cantante. Era l’ottobre del 2017 quando Javier Sanchez Santos approdò per la prima volta in una trasmissione televisiva italiana per parlare del suo presunto – ora certo – padre biologico. “Julio ha 8 figli, con me 9. Sono suo figlio. Ho fatto il test del dna ed è sicuro al 99.9%”, così parlava a Domenica Live, il programma condotto da Barbara d’Urso. All’epoca era ancora il figlio segreto di Julio Iglesias. Alla conduttrice aveva spiegato come era riuscito a conoscere la verità: “L’ho saputo a 13 anni, mia nonna mi ha rivelato che mio papà era Julio Iglesias anche se mia mamma era sposata con un altro uomo che io consideravo mio padre”. Per anni non volle mai cercare il cantante, fino poi a convincersi a fare il test del Dna che ha dato il via all’annosa battaglia legale finalmente conclusa.

