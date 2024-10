Tutto pronto per un format tutto nuovo e che stando alle attese e anticipazioni promette una crescita di intere esponenziale. Su Rai Due apre i battenti “Se mi lasci non vale”, nuovo programma condotto da Luca Barbareschi che racconta i dissidi d’amore di sei coppie che, prima di prendere la decisione definitiva, hanno deciso di cimentarsi in un innovativo esperimento televisivo. Trattandosi di crisi di coppia, mai colonna sonora fu più adatta; per l’appunto ‘Se mi lasci non vale’.

Se mi lasci non vale è la colonna sonora del programma – omonimo – condotto da Luca Barbareschi in onda da questa sera, 21 ottobre 2024, su Rai Due ed è difficile credere che, almeno una volta, qualcuno non ne abbia intonato una delle frasi più iconiche: “La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio…”. Ma chi ha scritto questo brano iconico e soprattutto, chi è l’interprete che l’ha portata al successo? E’ inevitabile non associare la colonna sonora ‘Se mi lasci non vale’ a Julio Iglesias; ma non molti sanno che il cantautore madrileno non ha la paternità della canzone.

Se mi lasci non vale, una colonna sonora ‘inflazionata’: una canzone italiana ma celebre grazie a Julio Iglesias

Se mi lasci non vale – colonna sonora del nuovo programma di Luca Barbareschi su Rai Due da stasera 21 ottobre 2024 – è opera di due firme italiane: Luciano Rossi e Gianni Belfiore, rispettivamente autori di musica e testo. Il brano in questione è incluso nell’album del primo, Aria pulita, risalente al 1976. Come risaputo, la celebrità della canzone è dovuta principalmente all’interpretazione di Julio Iglesias, cantante spagnolo. Tra l’altro, il madrileno incise anche una versione in spagnolo della colonna sonora Se mi lasci non vale, dal titolo Si me dejas, no vale.

Ma di cosa parla la colonna sonora Se mi lasci non vale? Diverse sono le interpretazioni del pezzo ma, in larga parte, sembra un dialogo tra un uomo ‘reo’ di aver tradito una donna e protagonista di un vano tentativo di limitare i danni cercando il perdono. La canzone – che dà il titolo al nuovo programma di Luca Barbareschi su Rai Due – è anche piuttosto inflazionata nel mondo dello spettacolo. Citata in diversi film, ma anche ispirazione per diversi film come quello di Vincenzo Salemme del 2016 e “La valigia sul letto” di Eduardo Tartaglia del 2010.