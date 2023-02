Jean-Paul Belmondo, ex compagno Laura Antonelli/ “Adorabile dallo charme eccezionale”

Jean-Paul Belmondo: la storia d’amore con Laura Antonelli

Laura Antonelli, scomparsa nel 2015, ha vissuto un’intensa storia d’amore con Jean-Paul Belmondo. I due attori si sono incontrati per la prima volta sul set di “Gli Sposi Dell’Anno Secondo” film del 1971 di Jean-Paul Rappeneau, ma l’amore è esploso l’anno dopo in “Trappola Per Un Lupo” di Claude Chabrol. Laura Antonelli e Jean-Paul Belmondo restarono insieme per nove turbolenti anni, senza mai sposarsi. Durante la loro relazione Belmondo ha continuato a vivere a Parigi mentre la Antonelli è rimasta a Roma.

“È con profonda tristezza che ho appreso della morte di Laura Antonelli. Laura fu per me prima di tutto una compagna adorabile, dallo charme eccezionale. Fu anche una partner di grande qualità, che tutti apprezzavano sui set. Di lei voglio conservare solo questi meravigliosi ricordi”, disse l’attore francese in una nota, dopo la morte della sua ex compagna nel 2015.

Glia amori di Jean-Paul Belmondo

Nella vita di Jean-Paul Belmondo ci sono stati tanti amori e due matrimoni. Nel 1952 l’attore sposò la ballerina Élodie Constantin, madre delle sue tre figlie Patricia – morta nel 1994 in un incendio – Florence e Paul Alexandre, celebre pilota di Formula 1. Dopo il divorzio dalla Constantin, nel 1966 Belmondo ebbe una relazione con Ursula Andress che durò fino al 1972 quando conobbe Laura Antonelli a cui fu legato fino al 1980. Negli anni 80, fra il 1980 e il 1987, Belmondo frequentò l’attrice e cantante brasiliana Carlos Sotto Mayor. Dopo una convivenza di 13 anni, il 29 dicembre 2002 l’attore francese sposò a Parigi in seconde nozze la compagna Natty Tardivel, di oltre 30 anni più giovane: l’anno successivo nacque la figlia Stella. Nel 2008 arrivò il divorzio. Dal 2008 al 2012 Belmondo fu fidanzato con la belga Barbara Gandolfi, ex coniglietta di Playboy, di oltre quarant’anni più giovane di lui. Negli ultimi anni della sua vita si era legato all’attrice Valerie Steffen, 57 anni. Jean-Paul Belmondo è morto il 6 settembre 2021.

