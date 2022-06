Jeda al Grande Fratello Vip?/ “Lo farei! Per l’Isola non ho più saputo nulla…”

Jeda, perché non ha partecipato all’Isola dei famosi 2022

Jeda, fidanzato di Vera Gemma, è tornato nello studio dell’Isola dei Famosi 2022 lunedì sera, puntata in cui la sua compagna è sbarcata sulle spiagge dell’Honduras insieme a Soleil Sorge per “agitare un po’ le acque” tra i naufraghi. Il giovane produttore musicale si era fatto notare proprio lo scorso anno nello studio di Canale 5, quando Vera era naufraga all’Isola. Jeda era entrato nelle grazie della padrona di casa Ilary Blasi e la sua partecipazione all’Isola dei famosi 2022 sembrava certa: “Purtroppo non c’è stato un accordo finale. Non da parte mia, io ci tenevo tanto. Semplicemente non mi hanno più fatto sapere nulla. Ma ci saranno tante altre occasioni, la vita è ricca di sorprese”, ha rivelato in un’intervista a the pipol tv.

Jeda pronto a fare il Grande Fratello Vip

In futuro Jeda non esclude di partecipare a un reality show, magari al Grande Fratello Vip: “Lo farei. Prima di tutto per l’esperienza in sé. Mi stuzzica l’idea di stare rinchiuso in casa con degli sconosciuti spiato da milioni di persone”, ha detto a the pipol tv. E ha aggiunto: “Parliamoci chiaramente, regala una botta di visibilità pazzesca! Sarebbe l’occasione giusta per far conoscere la mia musica. Sono un trapper, me la cavo, e credo di poter piacere se solo avessi l’opportunità di farmi conoscere da una larga fetta di pubblico”. Per quanto riguarda la sua relazione con Vera Gemma, invece, i due non hanno in programma di sposarsi: “Io sono contrario al matrimonio, in generale nella vita. Non mi sposerei con nessuna donna. Ho comunicato a Vera questa mia intenzione e lei mi ha rispettato”.

