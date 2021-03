Jeda, fidanzato Vera Gemma/ 28 anni di differenza, lui: “Stiamo insieme da 9 mesi”

Si chiama Jeda il fidanzato di Vera Gemma, una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021. L’attrice è supportata in questa nuova avventura proprio dal giovane fidanzato che è in studio per incoraggiarla e spronarla. “All’inizio era un po’ turbata perché rischiava di star da sola senza suo figlio Max e quindi era molto preoccupata” racconta infatti Jeda a Ilary Blasi, svelando infine che la loro storia d’amore ha avuto inizio 9 mesi fa. Come molti hanno notato vedendo Jeda in Tv a Canale 5, tra lui e Vera Gemma c’è un’importante differenza d’età: lei ha 50 anni, lui invece 22, solo un dettaglio per la coppia, che confessa di non sentire questa differenza e di non avere problemi.

Chi è Jeda, il fidanzato di Vera Gemma

In un’intervista rilasciata a DiPiù, Vera Gemma ha raccontato di Jeda e della loro storia d’amore, esprimendo nei suoi riguardi solo parole di grande stima: “Ha una mentalità molto più aperta di molti uomini italiani, è curioso, ha voglia di imparare e conoscere. È intraprendente“, ha ammesso la donna. Jeda ha 22 anni ed è figlio di padre arabo e mamma italiana. Una storia la loro che potrebbe scatenare parecchio gossip nel corso delle prossime settimane.

