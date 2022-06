Jeda Filal, fidanzato Vera Gemma/ L’amore nato in lockdown, l’Isola e poi…

Jeda Filal, chi è il giovane fidanzato di Vera Gemma?

Jeda Filal il fidanzato di Vera Gemma. Lo scorso anno Jeda ha conquistato il pubblico dell’Isola dei Famosi 15 e anche la conduttrice Ilary Blasi. La relazione tra la figlia di Giuliano e Gemma e il giovane produttore musicale ha incuriosito soprattutto per la differenza d’età, più di 25 anni. I due si sono conosciuti sui social durante il primo lockdown del 2020: “L’ho contattata per prima io su Instagram. Abbiamo parlato per ore e ore in videochiamata. Mi sono molto affezionato a lei ed è la persona più speciale che ho in questo momento. Ho capito fin da subito che non era una delle tante. Stare con una donna più grande è un’esperienza di vita”, ha detto Jeda lo scorso anno a Casa Chi. Nonostante la differenza di età, lei 51 e lui 23, i genitori non hanno fatto opposizione a questa storia d’amore: “All’inizio lo sapeva solo mio padre ed era d’accordo, poi l’ho detto anche a mia madre ed anche lei si è trovata d’accordo, alla fine io sono maggiorenne e faccio quello che voglio”.

Jeda Filal e Vera Gemma, storia d’amore che resiste alle polemiche

Sulla storia d’amore tra Jeda Filal e Vera Gemma sono circolate anche “fake news” che hanno infastidito molto i diretti interessati: “Qualcuno ha avuto il coraggio di sostenere che io sto con Vera perché non ho una casa. Sono sicuro che questa allusione è stata fatta perché io sono marocchino e mi ha offeso profondamente. Ma come fa la gente a dire certe cose? A me non interessa niente di quello che ha Vera. A me interessa solo lei come donna”, ha rivelato Jeda in un’intervista a “Nuovo”. Vera Gemma e Jeda non amano condividere la loro storia d’amore sui social, l’ultima foto di coppia pubblicata dall’attrice sul suo profilo Instagram risale ad agosto 2021. C’è anche chi ha ipotizzato la fine della loro relazione, ma i dirette interessati non hanno mai confermato.

