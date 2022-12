Jennifer, chi è la moglie Olivier Giroud/ Il tradimento, i tre figli: “19 anni insieme”

Chi è Jennifer, la moglie di Olivier Giroud

Olivier Giroud, calciatore dei Milan e della nazionale francese, è sposato con Jennifer. La donna è originaria degli Stati Uniti, è nata il 25 settembre del 1984 e ha sposato l’attaccante della Francia nel 2011, dopo diversi anni di fidanzamento.

Estremamente riservata, Jennifer Girods è finita sotto i riflettori nel 2014 quando si è diffusa la voce di un tradimento del marito, allora all’Arsenal, con la modella Celia Kay. Dopo le scuse pubbliche dell’attaccante – “Chiedo scusa a mia moglie, alla famiglia, agli amici, al mio manager, ai compagni di squadra e ai tifosi dell’Arsenal” – Giroud e la moglie sono rimasti insieme e hanno allargato la famiglia. Nel 2013 era nata la prima figlia Jade, poi nel 2016 e nel 2018 sono arrivati Evan e Aaron.

Jennifer e Olivier Giroud: “19 anni insieme”

In una recente intervista a Le Figaro, Jennifer Giroud ha detto: “Dopo 19 anni di vita insieme Olivier mi impressiona per la sua resilienza: ha una mentalità da ventenne e il fisico lo sostiene perché fa attenzione a tutto.

Abbiamo anche una chef in casa. In tanti alla sua età inizierebbero a mollare, lui non è mai appagato. Farà come Zlatan: il calcio è la sua droga e la sua vita, sentirete ancora parlare di lui”. E ha aggiunto: “È un altruista che si costruisce nel collettivo, che ama vincere con la squadra. Il suo percorso merita rispetto perché si è guadagnato tutto con coraggio e forza mentale, senza mai abbandonare”. Sul suo arrivo al Milan ha commentato: “È stata la svolta per provare che si poteva contare ancora su di lui”.

